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Beykoz'da korkunç kaza! Faciayı film izler gibi izlediler

16.09.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Yeni Riva Yolu’nda bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza anını anlatan bir vatandaş, "Otomobil sürüklenerek havada takla atarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle araç içerisinden insanlar fırladı." dedi. Öte yandan kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralıların ekipler tarafından kurtarılmasını çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti.

Beykoz'da korkunç kaza! Faciayı film izler gibi izlediler

Kaza, 00.00 sıralarından Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kavacık’tan Beykoz istikametine gitmekte olan plakalı otomobil, Yeni Riva Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller takla atarak savruldu. Kazada 6 kişi iki otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 6 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği belirleyerek, diğer yaralı 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki en yakın Hastaneye sevkini sağladı.

Cesetler’de de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan kaza sonrası ekiplerin yaralıları kurtarma çalışmalarını çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"ARAÇ İÇERİSİNDEN İNSANLAR FIRLADI"

Kazayı gören Fatih Coşar, “Araç karşıdan aşırı hızla geliyordu. Zeminin ıslak olmasından dolayı lastiği koptu, havaya fırladı. Karşıdan da gelen aracın camına değince, sürücü hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybettikten sonra takla attı. Diğer otomobil sürüklenerek havada takla atarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle araç içerisinden insanlar fırladı. O esnada araçtan düşen kadın araya sıkıştı. Adamla kız kardeşi de yolda kaldı. Mercedes otomobildekiler öldü. Biz ise 10 metreyle kurtuldum yani tam kazanın arka tarafındaydım.” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beykoz
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