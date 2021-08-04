Beykoz'da korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu

Yangın saat 03.20 sıralarında Beykoz İncirköy Hamam Sokak üzerine bulunan tek katlı cam atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tedbir amaçlı sokağın doğal gaz ve elektrik hatları da kesildi. Mahalle sakinleri yangınla mücadele eden itfaiye erlerine ayran ve su ikramında bulundu. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansın içinde oksijen verildi.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN

Yangını izleyen vatandaşlardan biri baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu. Mahalle sakini Aziz Sandıkçıoğlu, “Sesi duyduk. Zaten yanıyordu. Ben aşağıya indiğimde dumanlar çıkıyordu. Çatıya çıktık. Zaten ilk arkadaşla biz müdahale ettik. Önce duman çıkıyordu sadece. Bizim komşumuz depo olarak kullanıyordu. İçeride süngerler, paketleme kolileri var. Bazı yanıcı maddeler var. İçeriden yanıyor. 15-20 dakika durduk. Çatıya sıçradı yangın. İtfaiye geldi o anda içerİden yanıyordu. Hatta benim ayaklarımda terlik vardı. Terliği çıkarttım. Çünkü yer olduğu gibi ateş gibiydi. Ufacık yer sönmedi, yani koca ormanlar nasıl sönsün? Kaç araç geldi? Kaç kişiyiz? En az 15 kişi müdahale ediyor bir saattir söndüremediler. içerisi komple gitti zaten. Ölen ya da yaralanan olmadı Allah'a şükür" şeklinde konuştu.

Atölyenin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(DHA)

