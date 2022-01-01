HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü'nde feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Beylikdüzü'nde feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

01.01.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen feci kazada 11 araç birbirine girdi. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır, 2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan yabancı uyruklu alkollü sürücü ise polis ekiplerine mukavemet göstererek ortalığı birbirine kattı.

Beylikdüzü'nde feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki maddi hasarlı kazayı fark eden bir sürücü, otomobili ile fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen diğer otomobilin sürücüsü, önündeki aracın fren yaptığını fark etmeyerek çarptı. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu 3 kişi, bir otomobilde sıkışırken, toplam içinde 2 çocuğun da olduğu 10 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

D-100 Karayolu Avcılar istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Aracında sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kurtuldu. Ambulansa alınan yaralılar, Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürüldü. 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan kazazedeyi, bir arkadaşı sarılarak sakinleştirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

c32c17ea4b8c742966286ee6aa158f73

KAZA KARIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Polis ekiplerinin incelemesi sırasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen alkollü sürücü ise ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin işini yapmasına engel olan alkollü sürücü, polis otomobiline bindirilirken de zor anlar yaşattı. Kimliğinin de olmadığını söyleyen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polise zorluk çıkaran kişinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

f0de10be5a806e68f3ca57a84c729cc7

“ACİL BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Yaşananları anlatan Eray Eğilmez, “Olayı evime gittiğim sırada gördüm. 11 araç kazaya karıştı. Biz de yardım edebileceğimiz bir şey varsa diye burada bekliyoruz. Yaralıları direk ambulansa aldılar" dedi.

Kazayı gören Volkan Türkmez ise, “Kazaya ortasında denk geldim. 4 - 5 tane yaralı gördüm. Acil bir şekilde müdahale edildi. İçlerinde çocuklar da vardı. Çok alışageldiğimiz bir olay değil. 11 araç vardı kazada. Öndekinin ani fren yapması sonucu zincirleme kaza oldu. En sonunda da taksici bariyere çarptı" şeklinde konuştu.

8f7e505a8b35b9a47132079c5c066539

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Taksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılarTaksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Çeyrek bilete talih kuşu! Milli Piyango sonuçları 2022 sorgulama ekranı hazır! Büyük ikramiye Milli Piyango'da kime çıktı?

Çeyrek bilete talih kuşu! Milli Piyango sonuçları 2022 sorgulama ekranı hazır! Büyük ikramiye Milli Piyango'da kime çıktı?

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.