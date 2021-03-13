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  4. Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: 3 kişi gözaltına alındı

13.03.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda devriye görevi yapan gece bekçileri, gelen müzik sesleri üzerine 8 katlı binanın çatı katında bulunan restorana çıktı. Yasak olmasına rağmen içeride bulunan müşterilerle ekipler arasında arbede çıktı. İçeride bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası uygulandı. 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, 20.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katında bulunan eğlence mekanında yaşandı. Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

PANİĞE KAPILIP BİBER GAZI SIKTI

Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılan bir müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Beyoğlu

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