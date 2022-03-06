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  4. Beyoğlu'nda korkunç kaza! Tabelaya çarpıp takla attı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda korkunç kaza! Tabelaya çarpıp takla attı: 3 yaralı

06.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, yol ayrımında önce refüje ardından ise trafik levhasına çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekiplerinin kazanın sebebine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda korkunç kaza! Tabelaya çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 5.00 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Karaköy yol ayrımında meydana geldi.

PİKAP DEFALARCA TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Adem Ceylan’ın kontrolündeki pikap, yol ayrımında hızını alamayınca önce refüje ardından da trafik levhasına çarparak defalarca takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta bulunan şoför Adem Ceylan, yanında bulunan Sinan Ceylan ve Nevruz Mankuli yaralı olarak araçtan çıkartıldı.

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1 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinan Ceylan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazanın sebebine ilişkin çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beyoğlu
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