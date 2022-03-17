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Beyzanur Fidan'ın sır ölümü! Boğularak öldürüldü denilmişti, bilirkişiden 'yüzde 51 intihar' açıklaması

17.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te geçen yıl Mart ayında evinin yatak odasında ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın intihar ettiğini öne süren eşi Ömer Fidan, yurt dışına çıkış ve ev hapsinde kalması şartıyla tahliye edildi. İfade veren bilirkişi, olayın yüzde 51 oranında intihar olduğunu söyledi. Öte yandan bir önceki duruşmada Beyzanur'un boğulduğu, otopsi raporuyla kesinleşmişti.

Beyzanur Fidan'ın sır ölümü! Boğularak öldürüldü denilmişti, bilirkişiden 'yüzde 51 intihar' açıklaması

Olay, geçen yıl 21 Mart günü Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Ömer Fidan, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

''OLAY YÜZDE 51 İNTİHAR''

Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Ömer Fidan'ın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ömer Fidan, avukatlar ve olayla ilgili rapor düzenleyen bilirkişi hazır bulundu. Hazırladığı rapor hakkında bilgi veren bilirkişi, "Olayın intihar mı, cinayet mi olduğuna dair yüzde 100 bir kanaate varamayız. Ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim" dedi.

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''SUÇSUZUM, EŞİMİN MEZARINI GÖREMEDİM''

Duruşmada söz verilen Ömer Fidan ise, "Olayın başından beri suçsuz olduğumu söylüyorum. Ben bir yıldır cezaevindeyim. Eşimin cenazesine gidemedim, mezarını göremedim. Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum. Suçsuzum, bunu bir şekilde ispatlayacağım" dedi.

Bilirkişinin ifadelerini değerlendiren mahkeme heyeti, Ömer Fidan'ın yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsinde kalması şartlarıyla cezaevinden tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik dosyaların tamamlanması amacıyla ertelendi.

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OTOPSİ RAPORUNDA BOĞULDUĞU RAPOR EDİLMİŞTİ

Öte yandan bir önceki duruşmada Beyzanur'un boğulduğu, otopsi raporuyla kesinleşmiş, intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan yeni rapor istenip, duruşma ertelenmişti. Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren çiftin komşusu G.T., "Evime geldiğimde kavga sesleri geliyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 sıralarında 'Beyza ne olur kapıyı aç' gibi sesler duydum. Kendilerini tanımıyorum. 'Lütfen kapıyı aç. Ne olursun kapıyı aç' gibi şeyler söylüyordu. Bir süre sonra da polis geldi. Bilgim bundan ibarettir" dedi.

(DHA)

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İntihar İzmit
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