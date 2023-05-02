MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bez Bebek'in Emre'sini görenler gözlerine inanamadı! Ege Tanman yıllar içinde bambaşka biri oldu

Bez Bebek'in Emre'sini görenler gözlerine inanamadı! Ege Tanman yıllar içinde bambaşka biri oldu

02.05.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Bez Bebek, zaman zaman gündeme geliyor. Dizide çocuk oyunculardan 'Emre' rolüne Ege Tanman hayat veriyordu. Evrim Akın, Aleyna Keskinci, Fatoş Kabasakal gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Ege Tanman'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Bez Bebek'in Emre'sini görenler gözlerine inanamadı! Ege Tanman yıllar içinde bambaşka biri oldu

20 Eylül 2007 - 2 Nisan 2010 tarihleri arasında yayınlanan Bez Bebek dizisi, büyük küçük herkesin ilgisini çekiyordu. 9 yaşındayken Bez Bebek dizisinde 'Emre' rolünü canlandıran Ege Tanman büyüdü. Bambaşka biri olan Ege Tanman'ı görenler gözlerine inanamadı.

Ege Tanman, Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı. Daha sonra 2008 yılında Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

babam ve oğlum'un deniz'i ege tanman

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde başrollerden biri olan 'Emre' rolü ile hafızalara kazınmayı başardı.

bez bebek emre 2

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

26 Şubat 1998 doğumlu 25 yaşındaki Ege Tanman son haliyle şaşırttı.

Snapinsta.app_335865872_6152201704862808_8864642635092271375_n_1080

Sosyal medyayı aktif kullanan Tanman, Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapıyor.

Snapinsta.app_300190740_447867260614424_5699309676943884829_n_1080

Snapinsta.app_313392353_942066390288390_4002578603998075292_n_1080

Snapinsta.app_327127963_1442213339520277_2007940030901014498_n_1080

Snapinsta.app_334548883_926290115090408_2173352262774877428_n_1080

Snapinsta.app_240823754_100671315676100_467158749458288378_n_1080

Tanman, Leyla ile Mecnun'da da Erdal Bakkal'ın 'Gözlüklü Çocuk' dediği 'Kaan' rolüne can verdi.

Snapinsta.app_273580376_615913492972244_3207595810903378822_n_1080

TRT 1 ekranlarına veda eden Leyla ile Mecnun, 2021 yılının Eylül ayı itibariyle 4. sezonuna EXXEN'de başlamıştı. Tanman, dizinin yeni sezonlarında da yer aldı.

Snapinsta.app_273629901_303533548504225_6300283099917111267_n_1080

Snapinsta.app_273490795_3013747825509261_2535974691342869390_n_1080


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''
İpli bikinisiyle verdiği pozla nefes kesti!İpli bikinisiyle verdiği pozla nefes kesti!
1 yılda 28 kilo vermişti! Yarı çıplak poz verdi1 yılda 28 kilo vermişti! Yarı çıplak poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Ege Tanman Evrim Akın Bez bebek Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da petrol müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da petrol müjdesi!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

İlginizi Çekebilir

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.