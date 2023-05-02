Bez Bebek'in Emre'sini görenler gözlerine inanamadı! Ege Tanman yıllar içinde bambaşka biri oldu

20 Eylül 2007 - 2 Nisan 2010 tarihleri arasında yayınlanan Bez Bebek dizisi, büyük küçük herkesin ilgisini çekiyordu. 9 yaşındayken Bez Bebek dizisinde 'Emre' rolünü canlandıran Ege Tanman büyüdü. Bambaşka biri olan Ege Tanman'ı görenler gözlerine inanamadı.

Ege Tanman, Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı. Daha sonra 2008 yılında Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde başrollerden biri olan 'Emre' rolü ile hafızalara kazınmayı başardı.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

26 Şubat 1998 doğumlu 25 yaşındaki Ege Tanman son haliyle şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tanman, Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapıyor.

Tanman, Leyla ile Mecnun'da da Erdal Bakkal'ın 'Gözlüklü Çocuk' dediği 'Kaan' rolüne can verdi.

TRT 1 ekranlarına veda eden Leyla ile Mecnun, 2021 yılının Eylül ayı itibariyle 4. sezonuna EXXEN'de başlamıştı. Tanman, dizinin yeni sezonlarında da yer aldı.



