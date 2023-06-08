Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki... Kocasının cinsel organını kesti! “Bunu hak etmişti”

Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes uzun yıllardır devam eden bekarlık hayatından sıkıldığını ve evlenmek istediğini annesine anlatmıştı. Kendisine uygun bir eş adayı bulamamaktan dert yanan Moraes’in imdadına annesi yetişti. Annesi kızı için bir bez adam dikti. Moraes bez adamın adını Marcelo koyarken ona ilk görüşte aşık olduğunu söyleyerek evlendi. Rio de Janerio’da balayı yapan kadın ve bez bebek kocası bir de çocuk sahibi oldu. Ancak ikilinin evliliklerinde son dönemde ihanet nedeniyle kara bulutlar dolaşıyor.

BİR ARKADAŞININ MESAJI SİNİRLENDİRDİ

İlk bez bebek çocuğunun doğumundan sonra kocasının kendisini aldattığını belirten 37 yaşındaki Moraes, onu başka bir kadınla otel odasında bastığını söylemişti. Moraes bez bebek kocasının kendisini ikinci kez aldattığını söyleyerek gündeme geldi.

37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes, bir akşam arkadaşından kocasının ihanetine dair bir mesaj aldığını ve çok sinirlendiğini söyledi. Kocasının kendisini ikinci kez aldattığını iddia eden kadın ondan intikam almak istedi ve bez bebeğin kumaştan yapılan penis şeklindeki uzantısını kesti.

“DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTIM”

Kocasının ihanetinin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Moraes, “Bu sadece 16 cm uzunluğunda beyaz kauçuk bir yapay penis. Ben de onu çıkartmaya karar verdim. Daha önce de yapmıştım” dedi.

Marcelo’nun ilk ihaneti olmadığını belirten Moraes, “Geçen sefer yerde parlak pembe bir tanga bulmuştu. Başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrendim ama kim olduğunu sorduğumda bana cevap vermedi. Marcelo çapkın bir adam. Kadınların peşinden gidiyor ve bana sadık olduğu konusunda yalan söylüyor. Bunu hak etmişti” diye konuştu. Marcelo şimdilik kanepede uyumaya devam ediyor ve penisini henüz geri almadı.



