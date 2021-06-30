Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimlerine başladı! Merakla beklenen filmin oyuncuları buluştu

2019 yılında Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filmiyle sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan seri ikinci halkasıyla sevenleriyle buluşacak. İlk filmiyle dünya genelinde popülerliğe kavuşan yapımın ikincisi için set kuruldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri ertelenen Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) için set kuruldu.

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu. Serinin ikinci filmine dair henüz senaryo bilgileri netleşmedi. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Craig, Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ve Edward Norton gibi ünlü oyuncular yer alacak.



