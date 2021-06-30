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Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimlerine başladı! Merakla beklenen filmin oyuncuları buluştu

30.06.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisiye-komedi türündeki Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin devamı niteliğindeki yeni proje için hazırlıklar başladı. James Bond filminde birlikte rol alan Daniel Craig ve Dave Bautista, Knives Out 2 setinde hasret giderdi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimlerine başladı! Merakla beklenen filmin oyuncuları buluştu

2019 yılında Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filmiyle sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan seri ikinci halkasıyla sevenleriyle buluşacak. İlk filmiyle dünya genelinde popülerliğe kavuşan yapımın ikincisi için set kuruldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri ertelenen Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) için set kuruldu.

Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) filmi oyuncu kadrosunda dev isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyorKnives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) filmi oyuncu kadrosunda dev isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu. Serinin ikinci filmine dair henüz senaryo bilgileri netleşmedi. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Craig, Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ve Edward Norton gibi ünlü oyuncular yer alacak.

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