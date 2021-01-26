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  4. Biden, ülke içinde Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik verilmesi için kararname imzaladı

Biden, ülke içinde Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik verilmesi için kararname imzaladı

26.01.2021 01:53 | Son Güncelleme:
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Biden, ülke içinde Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik verilmesi için kararname imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı basın toplantısında göreve geldiği günden beri ABD ekonomisini canlandırmak için yaptığı çalışmalara değinerek ülkenin çoğunun zor durumda olduğuna ve acil olarak yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumların Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik vermesi için kararname imzaladı.

Biden, söz konusu kararnameleri imzalamadan önce yaptığı konuşmada, ABD'nin geleceğinin yerli üretime bağlı olduğunu söyledi.

İmzaladığı kararname ile vergi mükelleflerinin paralarının federal hükümet tarafından yerli mallara harcanacağının altını çizen Biden, "Sadece önemli ulusal güvenlik, insani yardım ve acil durum ihtiyaçları hariç tutularak, Amerikan malları önceliğimiz olacak." diye konuştu.

Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de ABD'nin kendi koruyucu ekipmanlarını üretmesi gerektiğine işaret ederek, "Kovid-19 salgınının de bize gösterdiği gibi, bu ülke bir kez daha asla ABD vatandaşlarının korunması için gerekli ürünlerin tedarikinde başka bir ülkeye bağımlı kalamaz." ifadesini kullandı.

"KOVID-19'U YENMEMİZ UZUN ZAMAN ALACAK" MESAJI

Konuşmasının ardından, kararnameyi imzalayan Biden daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okulların açılmasına yönelik test, havalandırma ve aşılama gibi bir dizi önlem alınması gerektiğinin altını çizen Biden, "Biliyorum ki öğretmenler, okula geri dönmek istiyor ancak onlar güvenli bir ortamda da çalışmak istiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz." dedi.

Biden, Kovid-19 aşılamaları konusunda da "İlk 100 Günde 100 bin Aşı" hedeflerini gerçekleştireceklerine inandıklarını belirterek, "Yaza kadar, ABD'nin büyük oranda sürü bağışıklığı kazanmış olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Biden, "Bu aşamaya gelmemiz çok zaman aldı, Kovid-19'u yenmemiz de uzun zaman alacak." ifadesini kullandı. (AA)


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