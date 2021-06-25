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Bige Önal bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

25.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur final yapar yapmaz Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal, tatile koştu. Önal bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Bige Önal bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Sevgilisi Aras Bulut İynemli ile tatil yapan oyuncu Bige Önal, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Önal'ın doğal güzelliğine övgü dolu yorumlar yapıldı.

Nasıl formda kaldığını anlatan Önal, "Her gün yoga ve gün aşırı streching yapıyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Önal daha önce yaptığı bir açıklamada hiç estetiği olmadığını ifade etmişti ve şunları söylemişti: Allah korusun çok görsel bir sıkıntı olursa bir kaza falan, o zaman yaptırırım ama onun dışında ben biraz karşıyım. Kendini bu sebepten ötürü kötü hissedenleri ve yaptıranları anlıyorum. Onlara karşıymışım gibi bir şey yok.


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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Bige Önal
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