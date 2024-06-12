Bikinili pozunu kaldırmasını istemişti! Leyla Tanlar'dan nişanlısı Burak Dakak'a aşk dolu bakış

‘Güzel Günler’ dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ile Leyla Tanlar nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Tanlar bikinili poz verip paylaşmış sevgilisinden "Çok güzelsin aşkım, silsene!" yorumu gelmişti.

Oyuncu çift bu yorum sonrası uzun süre gündem olmuştu. Burak Dakak ile Leyla Tanlar ödül töreninde boy gösterdi.

Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan Tanlar'ın nişanlısına aşk bakışı da gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada çiftin fanları "Çok güzeller", "Ya çok yakışıyorlar", "Eriyorlar aşktan" yorumlarında bulundu.







