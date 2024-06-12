MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bikinili pozunu kaldırmasını istemişti! Leyla Tanlar'dan nişanlısı Burak Dakak'a aşk dolu bakış

Bikinili pozunu kaldırmasını istemişti! Leyla Tanlar'dan nişanlısı Burak Dakak'a aşk dolu bakış

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.06.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ile Leyla Tanlar, geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişanlısının bikinili pozunu kaldırmasını istemesiyle gündeme gelen Dakak ve Tanlar'ın ödül törenindeki halleri gündem oldu.

Bikinili pozunu kaldırmasını istemişti! Leyla Tanlar'dan nişanlısı Burak Dakak'a aşk dolu bakış

‘Güzel Günler’ dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ile Leyla Tanlar nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Tanlar bikinili poz verip paylaşmış sevgilisinden "Çok güzelsin aşkım, silsene!" yorumu gelmişti.

Oyuncu çift bu yorum sonrası uzun süre gündem olmuştu. Burak Dakak ile Leyla Tanlar ödül töreninde boy gösterdi.

Ekran Alıntısı

Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan Tanlar'ın nişanlısına aşk bakışı da gözlerden kaçmadı.

Farklı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Bakan bir daha baktı Farklı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Bakan bir daha baktı

Sosyal medyada çiftin fanları "Çok güzeller", "Ya çok yakışıyorlar", "Eriyorlar aşktan" yorumlarında bulundu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Senden şarkıcı olmaz sözleri çıldırttı!' Çekilen klibi beğenmeyince...'Senden şarkıcı olmaz sözleri çıldırttı!' Çekilen klibi beğenmeyince...
Sezon finali seyirciyi üzdü! "Bu kadar berbat..."Sezon finali seyirciyi üzdü! "Bu kadar berbat..."
Canlı yayında ağlayarak anlattı! 'Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var'Canlı yayında ağlayarak anlattı! 'Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var'
Anahtar Kelimeler:
Burak Dakak
En Çok Okunan Haberler
Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti

Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.