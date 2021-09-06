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Bildiğiniz makyaj kalıplarını unutun! Makyaj artisti Rowi Singh’in tarzı herkesi büyüledi

06.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda özellikle YouTube’da makyaj kanallarıyla dikkatleri çeken isimler sayesinde klasik tarzlar yerini daha değişik çalışmalara bıraktı. Uygulama aşamasında pek çok kişinin tereddüt yaşadığı yeni makyaj stilleri günümüzde daha da popüler hale geldi. Instagram’da binlerce kişi tarafından takip edilen Rowi Singh, makyaj tarzıyla beğeni topluyor.

Bildiğiniz makyaj kalıplarını unutun! Makyaj artisti Rowi Singh’in tarzı herkesi büyüledi

Avustralya doğumlu aslen Hint olan Rowi Singh, birbirinden değişik ve eğlenceli makyajlarıyla Instagram’da 338 bin kişi tarafından takip ediliyor. Sidney’de üniversite okuyan Rowi, çocukken moda alanında çalışmak istiyordu.

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Ancak maddi olarak sıkıntılar yaşadığı için makyaj alanına yöneldi ve şu anda en çok kazanan fenomenler arasında yer alıyor.

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Sadece bir far paleti kullanarak 50 farklı görünüme imza atabilen Rowi, yüzünü adeta bir tuval olarak kullanıyor. Makyajlarının ilhamını baktığı her şeyden aldığını söyleyen Rowi için bir koltuk, bir çantanın deseni bile makyaj yapmasına yetiyor.

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