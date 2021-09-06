Bildiğiniz makyaj kalıplarını unutun! Makyaj artisti Rowi Singh’in tarzı herkesi büyüledi

Avustralya doğumlu aslen Hint olan Rowi Singh, birbirinden değişik ve eğlenceli makyajlarıyla Instagram’da 338 bin kişi tarafından takip ediliyor. Sidney’de üniversite okuyan Rowi, çocukken moda alanında çalışmak istiyordu.

Ancak maddi olarak sıkıntılar yaşadığı için makyaj alanına yöneldi ve şu anda en çok kazanan fenomenler arasında yer alıyor.

Sadece bir far paleti kullanarak 50 farklı görünüme imza atabilen Rowi, yüzünü adeta bir tuval olarak kullanıyor. Makyajlarının ilhamını baktığı her şeyden aldığını söyleyen Rowi için bir koltuk, bir çantanın deseni bile makyaj yapmasına yetiyor.



