Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir, nasıl pişirilir? Bıldırcın yumurtası nasıl yenir, kalorisi nedir?

Bıldırcın yumurtası yalnızca Türk mutfağında değil Asya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde de tüketilen bir yumurta çeşidi olup, hem haşlama şeklinde hem de çiğ olarak yenilebilir. Boyut olarak normal tavuk yumurtasından küçük olmasına rağmen vitamin, mineral ve protein bakımından çok daha fazla orana sahiptir. Bıldırcın kuşundan elde edilen bıldırcın yumurtasını özellikle gelişme çağında olanlar ve sporcular için tüketilmesi önerilir. Yararlarının saymakla bitmeyeceği bıldırcın yumurtası faydaları birden fazladır.

Bıldırcın yumurtası nasıl yenir?

Bıldırcın yumurtasının nasıl yendiğine dair birden fazla yol vardır. Uzmanlar bıldırcın yumurtasının özellikle çiğ tüketilmesini tavsiye ederler. Fakat çiğ tüketilmesi esnasında yumurtanın sarı kısmının zararlı olabileceği de belirtilir. Bunun sebebi ise sarı kısmın B vitamini engelleyici bir takım içeriklere sahip olmasıdır. Bu sebeple bıldırcın yumurtasını çiğ bir şekilde tüketmek istemeyenler başka yollara başvurabilir.

Bıldırcın yumurtasının tüketiminin bir diğer yöntemi de yumurtayı bir bardak içine kırdıktan sonra üstüne süt ve 1 kaşık bal eklenerek iyice karıştırıp tüketmektir. Bu karışım lezzet olarak da yumurtanın sade bir şekilde yenmesinden daha lezzetlidir. Ayrıca bu karışım öksürüğe da oldukça iyi gelir. Bıldırcın yumurtasını süt ile birlikte tüketmek vücuda kuvvet verir ve bağışıklığın da güçlenmesine katkı sağlar. Alerjik reaksiyonların da son bulmasına destek sağlayan yumurtanın bu şekilde tüketilmesi sayesinde tadı da daha güzel olur.

Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bıldırcın yumurtasının ilk faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirme bulunur. Aynı zamanda bıldırcın yumurtası vücudun da direnç kazanmasına katkı sağlar. Ses tellerine faydalı olan bıldırcın yumurtası solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bıldırcın yumurtası besin değeri bakımından demir oranı zengin bir yumurta olup yalnızca bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz kansızlığı da önler. Bıldırcın yumurtasının faydaları:

Öksürük sorunlarında kullanılması uzmanlar tarafında tercih edilir.

A vitamin içeriği çok yüksek olduğundan dolayı göz sağlığına olumlu yönde katkıları bulunur.

Vücutta oluşmuş olan kesik ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırır ve hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu dengelemede oldukça büyük bir role sahiptir.

Düşük kan değeri olan kişilerin tüketmesinde fayda vardır.

Antioksidan içeriği zengin olduğundan dolayı kanser hücrelerine karşı etkin bir koruma sağlar.

Böbrek, safra kesesi ve karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır.

Tavuk yumurtasından daha yüksek bir proteine sahip olduğu için günlük önerilen protein gereksiniminin çok daha fazlasını karşılar.

Vücuttaki düşük potasyum oranı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç, sindirim bozuklukları ve kanser gibi hastalıkları riskini artırır.

Potasyum bakımından zengin olan bu yumurta tüm bu hastalıklardan korumaya yardımcıdır.

Böbrek ve safra kesesi gibi mesane taşlarının oluşumuna engel olur ve parçalanmasına da fayda sağlar.

Cinsel isteği artırır ve cinsel sağlığı olumlu bir yönde etkiler.

Saçların daha parlak hale gelmesini sağlarken güçlenmesine de katkı sağlar. Uzun, güçlü ve parlak saçlara sahip olmanıza katkı sağlar.

Cildin daha parlak görünmesini ve ten rengi eşitlenmesinde oldukça önemli bir rol oynar.

Direkt olarak cilde sürülebildiği gibi cilt bakımında kullanılan yağlar ile karıştırılıp da uygulanabilir.

Bıldırcın yumurtası metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı olan yumurtadır.

Bıldırcın yumurtası nasıl pişirilir?

Bıldırcın yumurtasının 3 farklı şekilde pişirilme yöntemi bulunur. Bunlar;

Haşlama yöntemi: Kaynayan suyun içine yumurta 5 dakika haşlanacak şekilde ve sade olarak tüketilir. Bunun aksi takdirde besin değeri azalır.

Kaynayan suyun içine yumurta 5 dakika haşlanacak şekilde ve sade olarak tüketilir. Bunun aksi takdirde besin değeri azalır. Omlet yöntemi: Normal tavuk yumurtasında yapılan omlet yöntemi aynı şekilde bıldırcın yumurtasıyla da yapılabilir.

Normal tavuk yumurtasında yapılan omlet yöntemi aynı şekilde bıldırcın yumurtasıyla da yapılabilir. Çiğ yöntemi: Bıldırcın yumurtası tüketimleri arasında en çok önerilen yöntem çiğ yöntemidir. Bıldırcın yumurtası ister aç karnına, ister tok karnına çiğ bir şekilde tüketilebilir.

Bıldırcın yumurtası kalorisi nedir?

Bıldırcın yumurtası kalorisi tavuk yumurtasına göre daha yüksek bir besin değerine sahip olduğundan dolayı bu yumurtanın kalorisi 158,5 olarak bilinir. Şifa kaynağı bir besin olan bıldırcın yumurtasının kalorisi oldukça yüksektir. Bu bakımdan kilo aldırıcı besinler arasında da yer alır. Özellikle de bal ve süt ile karıştırıldığı zaman bıldırcın yumurtası kilo almaya yardımcı olur. Her ne kadar oldukça faydalı bir yumurta olsa da bıldırcın yumurtası gereğinden fazla tüketilmemelidir.

Gereğinden fazla tüketilen bıldırcın yumurtası böbrek sorunlarına sebep olabilir. Bunun dışında gereğinden fazla bir şekilde tüketilen bıldırcın yumurtası kolesterol ve kalp rahatsızlığı sorunu yaşayanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kronik bir hastalığı bulunan kişilerin bıldırcın yumurtası tüketiminde doktoruna başvurması önemli konular arasında yer alır.



