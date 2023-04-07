Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir, nasıl pişirilir? Bıldırcın yumurtası nasıl yenir, kalorisi nedir?

Bıldırcın yumurtası yalnızca Türk mutfağında değil Asya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde de tüketilen bir yumurta çeşidi olup, hem haşlama şeklinde hem de çiğ olarak yenilebilir. Boyut olarak normal tavuk yumurtasından küçük olmasına rağmen vitamin, mineral ve protein bakımından çok daha fazla orana sahiptir. Bıldırcın kuşundan elde edilen bıldırcın yumurtasını özellikle gelişme çağında olanlar ve sporcular için tüketilmesi önerilir. Yararlarının saymakla bitmeyeceği bıldırcın yumurtası faydaları birden fazladır.
Bıldırcın yumurtasının nasıl yendiğine dair birden fazla yol vardır. Uzmanlar bıldırcın yumurtasının özellikle çiğ tüketilmesini tavsiye ederler. Fakat çiğ tüketilmesi esnasında yumurtanın sarı kısmının zararlı olabileceği de belirtilir. Bunun sebebi ise sarı kısmın B vitamini engelleyici bir takım içeriklere sahip olmasıdır. Bu sebeple bıldırcın yumurtasını çiğ bir şekilde tüketmek istemeyenler başka yollara başvurabilir.
Bıldırcın yumurtasının tüketiminin bir diğer yöntemi de yumurtayı bir bardak içine kırdıktan sonra üstüne süt ve 1 kaşık bal eklenerek iyice karıştırıp tüketmektir. Bu karışım lezzet olarak da yumurtanın sade bir şekilde yenmesinden daha lezzetlidir. Ayrıca bu karışım öksürüğe da oldukça iyi gelir. Bıldırcın yumurtasını süt ile birlikte tüketmek vücuda kuvvet verir ve bağışıklığın da güçlenmesine katkı sağlar. Alerjik reaksiyonların da son bulmasına destek sağlayan yumurtanın bu şekilde tüketilmesi sayesinde tadı da daha güzel olur.
Bıldırcın yumurtasının ilk faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirme bulunur. Aynı zamanda bıldırcın yumurtası vücudun da direnç kazanmasına katkı sağlar. Ses tellerine faydalı olan bıldırcın yumurtası solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bıldırcın yumurtası besin değeri bakımından demir oranı zengin bir yumurta olup yalnızca bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz kansızlığı da önler. Bıldırcın yumurtasının faydaları:
Bıldırcın yumurtasının 3 farklı şekilde pişirilme yöntemi bulunur. Bunlar;
Bıldırcın yumurtası kalorisi tavuk yumurtasına göre daha yüksek bir besin değerine sahip olduğundan dolayı bu yumurtanın kalorisi 158,5 olarak bilinir. Şifa kaynağı bir besin olan bıldırcın yumurtasının kalorisi oldukça yüksektir. Bu bakımdan kilo aldırıcı besinler arasında da yer alır. Özellikle de bal ve süt ile karıştırıldığı zaman bıldırcın yumurtası kilo almaya yardımcı olur. Her ne kadar oldukça faydalı bir yumurta olsa da bıldırcın yumurtası gereğinden fazla tüketilmemelidir.
Gereğinden fazla tüketilen bıldırcın yumurtası böbrek sorunlarına sebep olabilir. Bunun dışında gereğinden fazla bir şekilde tüketilen bıldırcın yumurtası kolesterol ve kalp rahatsızlığı sorunu yaşayanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kronik bir hastalığı bulunan kişilerin bıldırcın yumurtası tüketiminde doktoruna başvurması önemli konular arasında yer alır.