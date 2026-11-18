ABD Başkanı Donald Trump, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine ulaştı. Trump'ı taşıyan uçağın Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından karşılama için kırmızı halı serilirken, ABD Başkanı'nı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıladı.
Trump, Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, APEC Zirvesi’nin konukları onuruna düzenlenen gala resepsiyonunda bir araya geldi.
Aile fotoğrafı çekimine katılan liderler el sıkışarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.