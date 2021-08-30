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  4. Bilecik'te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

Bilecik'te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

30.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu ve yol kenarında yağmur suyu gideri için yapılan su kanalına çarparak durduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Akaryakıt istasyonunda bulunanların kazazedeye yardım etmek yerine olayı film seyreder gibi izlemeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Ayhan Şahin (63), Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü Şahin yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası istasyonda bulunanların yardım etmek yerine kazayı uzaktan seyretmeleri dikkat çekti.

(İA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik
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