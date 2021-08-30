Bilecik'te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre, D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Ayhan Şahin (63), Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü Şahin yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası istasyonda bulunanların yardım etmek yerine kazayı uzaktan seyretmeleri dikkat çekti.

(İA)

