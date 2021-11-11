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Bilenler şifası için bu çilek için sıraya giriyor: Ölümden başka her şeye faydalı

11.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplaması oldukça zahmetli olan organik dağ çileği, Aydın’daki pazar tezgahlarında yerini alırken, oldukça şifalı olan meyvenin kilosu 10 liradan satışa sunuluyor. Birçok hastalığa faydalı olduğu için bilenler tarafından yoğun talep gören çilek, ilk kez tadanların da hemen satın almasına neden oluyor. 5 yıldır kendi ürettiği ürünlerini açtığı küçük tezgahında satan üretici Semiha Şahin, ''Ölümden başka her şeye faydalı bir ürün diyebilirim. Organik ve gübresiz. Faydaları saymakla bitmez'' diyor.

Bilenler şifası için bu çilek için sıraya giriyor: Ölümden başka her şeye faydalı

Verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yapan Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden organik dağ çileği, pazar tezgahlarında yerini aldı. Vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, kilogramı 10 liradan satılırken, birçok hastalığa da faydalı olması sebebiyle yoğun talep görüyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında da kullanılıyor.

ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR, TADAN KİŞİ HEMEN SATIN ALIYOR

Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nden gelerek 5 yıldır kendi ürettiği ürünlerini açtığı küçük tezgahında satan üretici Semiha Şahin, dağ çileğini çok fazla kişinin bilmediğini belirtti. Zahmetli bir şekilde dağlardan toplanan dağ çileğinin, ilaçsız ve doğal ortamda yetiştiği için organik olduğunu ifade eden Şahin; “Genellikle dağ çileğini çoğu kimse bilmiyor, tezgahda görünce merak edip geliyorlar. Denemeleri için ikram ettiğim zaman, tadını beğenip hemen satın alıyorlar. Çoğunlukla reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılıyor ama dağ çileğinin şeker hastaları tarafından çok tercih ediliyor” dedi.

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''ÖLÜM HARİÇ HER ŞEYE FAYDALI''

Dağ çileğinin faydalarının saymakla bitmeyeceğini vurgulayan Şahin, “Bu şeker hastalığına, kemik erimesine yani her şeye faydalı. Ölümden başka her şeye faydalı bir ürün diyebilirim. Organik ve gübresiz. Faydaları saymakla bitmez. Zaten vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparlarsa ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir. Bu şifalı meyveyi Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi’nde yetişiyor. 5 yıldır pazarlara gelerek bu şifalı ürünü satıyorum. Aynı zamanda zeytin, kestane gibi doğal köy ürünlerini de satıyorum. Yani kendi ürettiklerimi, topluyorum. Parayla alıp satmıyorum” dedi.

(İHA)

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Afyonkarahisar
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