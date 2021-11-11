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Her derde deva: Samandağ biberi: Etkisini görebilmek için günde 3 kez tüketin

11.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da yetiştirilen Samandağ biberi, özellikle vücutta yağ yakıcı etkisinden dolayı kilo vermeye olan katkısı sebebiyle yoğun talep görüyor. Samandağ biberini normal sağlıklı bir bireyin günde 3 tane mutlaka tüketmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Özge Bolat, bu şekilde metabolizmanın hızlanacağını kaydetti. Bolat, mide ve bağırsak hastalığı olanların, tansiyon hastalarının ve hamilelerin ise bu biberin tüketiminden kaçınmasını istiyor.

Her derde deva: Samandağ biberi: Etkisini görebilmek için günde 3 kez tüketin

Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu bildirilen Samandağ biberi, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

Diyetisyen Özge Bolat, Samandağ biberinin metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Acı biber yediğiniz zaman vücut ısınız yükseliyor ve bu durumda termogeneze (ısı üretimi) bağlı olarak daha fazla kalori yakıyor. Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarında birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini dengeliyor, bağışıklık sistemine yardım ediyor ve özellikle soğuk kış aylarında grip nezle gibi hastalıkların başlangıcında iyileştirici özelliğe sahiptir. Cildimize çok iyi geliyor. Aynı zamanda acı biberler damarlarda pıhtılaşmış kanı çözüyor, ağrıyı gideriyor" dedi.

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AŞIRIYA KAÇMAYIN

Mide ve bağırsak hastalığı olanların, tansiyon hastalarının ve hamilelerin biberi kesinlikle kullanmamaları gerektiğini vurgulayan Bolat, şu uyarılarda bulundu:
"Çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe sebep olabilir hatta böbrek ve karaciğerde hasara bile neden olabilir. Lütfen tüketmeden önce bir uzmana danışalım. Samandağ biberini normal sağlıklı bir bireyin günde 3 tane mutlaka tüketmesi gerekiyor ki metabolizması hızlansın. Yalnız 3 tane tüketirken mutlaka spor yapması ve kendisine dikkat etmesi gerekiyor."

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''DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ''

27 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberinin tüm Türkiye’de bilinen bir biber olduğunu belirterek, "Tek istediğimiz dünyaya tanıtmaktır. Samandağ biberi aslında aroması ve acısıyla gerçekten 2 ve 3 yıldır çok talep görüyor. Lezzetini, doğal olduğu için oradan alıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir. Acısıyla da hazmı kolaylaştırdığı bilinir. Dolayısıyla Samandağ biberi şu an çok talep edilen bir ürün. Samandağ biberini diğer çeşitlerden ayıran özellik ise meyvenin kalın kabuklu, etli, hafif sulu ve çok çok acı olmasıdır” diye konuştu.

(İHA)

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Hatay
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