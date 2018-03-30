Bilgehan Demir kimdir? Beyaz Show'un bu haftaki konuğu ünlü sunucu Bilgehan Demir!

Bilgehan Demir, Beyaz Show'un bu akşamki konuklarından biri. Bilgehan Demir ile birlikte programa magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, ünlü sanatçı Rafet El Roman, ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu, ünlü oyuncu Ümit Erdim ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmi ile Güldüy Güldüy Show çocuk ekibi konuk oluyor. Beyaz Show'un sıkı takipçileri, haftanın konuğu olan Bilgehan Demir kimdir merak ediyorlar, ünlü sunucunun hayatını araştırıyorlar. İşte Bilgehan Demir'in biyografisi... BİLGEHAN DEMİR KİMDİR? Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Aslen Ardahan'a bağlı Posofludur. Bilgehan Demir 1976 yılının Haziran ayında o dönem Gümüşhane'ye bağlı Bayburt ilçesinde doğdu. 1979 yılında Bursa’ya geldi ve Emek İlkokulu’ndan mezun oldu. Bir süre Bursa Özel Baran Lisesi'nde okudu. Futbol takımlarında oynadığı için orta öğretiminde çok okul değiştirmek zorunda kaldı. Sırası ile Yıldırım Beyazıt Lisesi, Karacabey Lisesi, Karacabey Endüstüri Meslek Lisesi, Bursa Ertuğrulgazi Lisesi, İstanbul Nevzat Ayaz Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesi’nde okudu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandı ve buradan da mezun oldu. Beden Eğitimi öğretmenliği yapmadan medya hayatına atıldı.

Bilgehan Demir'in 1994 yılında Bursa'da Flash TV kulübüne üye olarak televizyon dünyasına merhaba dedi. Hem okul hem de medya işlerine devam etti. 1997 yılında yine Bursa'da Bursa FM ve Kanal 16 televizyonunda sorumlu müdür olarak görev yaptı. 1998'de Cine 5 televizyonunun kardeş kuruluşu Süperspor kanalında Avrupa'dan Fubol sorumlusu olarak çalıştı. Burada Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu yıl maç sonu canlı yayın muhabirliğini de yapan kişiydi. 2000 yılında TGRT Televizyonuna transfer oldu. Burada 4 yıl spor haberlerini sundu. Vatani görevinden sonra 2004'te Doğan Haber Ajansı'nda gruba bağlı Kanal D ve CNN Türk kanallarında Beşiktaş ve Türkiye millî futbol takımının canlı yayınlar sorumlusu olarak muhabirlik hayatına devam etti. Doğan Medya'ya bağlı Radyo D'de bir süre Süper Lig maçlarını anlattı. 2006 yılında tekrar TGRT'ye geri döndü. TGRT Televizyonunun News Corperation'a satılmasının ardından adı Fox olarak değişen kanalın yeni kadrosunda da yer aldı. Ocak 2011 yılı itibarı ile kendi şirketini kuran Bilgehan Demir, ticaret hayatına atılarak serbest çalışmaya başladı. Daha sonra bir süre Cine 5, şimdi ise Beyaz TV'de yayınlanan TNA ve TPW maçlarını anlattı. TRT'de Boks spikerliği yaptıktan sonra kariyerine kısa bir ara verdi. Bir süre sonra Kanaltürk'te Boks karşılaşmalarının yayın haklarını eline aldı.