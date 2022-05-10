HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayarımın marka ve modelini nasıl öğrenirim?

Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayarımın marka ve modelini nasıl öğrenirim?

09.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bilgisayar alacak kişiler için ilk adım marka ve model araştırması yapmaktır. Bir bilgisayar hakkında detaylı bilgiye erişmek için bilgisayarın modelinin bilinmesi gerekir. Bu durumda kullanıcıların akıllarına gelen ilk şey bilgisayar marka ve model öğrenmek olur. Bilgisayar modeli nasıl öğrenilir?

Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayarımın marka ve modelini nasıl öğrenirim?

Bilgisayar kullanmaya yeni başlayacak kişiler için genel olarak bilgisayarın özelliklerinden çok fiyatına göre vereceği performans daha önemlidir. Ancak bilgisayarın her özelliği hakkında bilgi sahibi olmak ister. Her iki grup için de önemli konulardan biri bilgisayarın marka ve modelidir. Bilgisayarın modelini ve markasını öğrenmek son derece basittir.

Bilgisayar Marka ve Modeli Öğrenme

Eğer bir mağazadan yeni bir bilgisayar alacaksanız görevliden bilgileri alabilirsiniz veya her bilgisayarın yanında mutlaka bilgilerinin yer aldığı bir bilgi kağıdı olur. Söz konusu bilgi kağıdını inceleyerek de bilgisayarın marka ve modelini öğrenebilirsiniz.

İkinci el alacağınız bilgisayarda uzun süreli kullanımdan sonra yaşanabilecek deformelerden dolayı bilgilerin yazılı olduğu kısımlarda silinmeler olabilir. Bu durumda bilgisayar modelini öğrenmek için izlemeniz gereken birkaç basit adım vardır.

  • Bunlardan ilki olan systeminfo komutu bilgisayar modelini öğrenmenizi mümkün kılar. Systeminfo komutuna alternatif olarak dxdiag komutunu da kullanabilirsiniz. Her iki komutu da kullanabilmek için Win + R yani çalıştır tuşuna basmanı gerekmektedir.
  • Açılan pencere üzerine systeminfo veya dxdiag yazdıktan sonra enter tuşuna basın.
  • Birkaç saniye içinde bilgisayar hakkında bütün bilgiler karşınıza çıkacaktır.
  • Karşınıza çıkan uzun liste biraz kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden ilk bakmanız gereken yer sistem üreticisi ve sistem modeli yazan kısımlardır.
  • Bu kısımlardan ilki yani sistem üreticisi, bilgisayarınızın markasıdır. İkincisi yani sistem modeli ise bilgisayarınızın modelidir. Bu işlemi yaparken bilgisayarın toplama olup olmadığı önemlidir. Çünkü toplama bir bilgisayarda her bileşen farklı marka ve modelde olacağı için tam bilgilere erişmek mümkün olmayabilir.

Masaüstü ve dizüstü Windows bilgisayarlarda yukarıda maddelendirdiğimiz bilgisayar modeli öğrenme adımlarını uygulayarak bilgisayarınızın modelini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda laptop'ların arka kısmında bilgisayarın marka, modelinin ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu küçük bir etiket yer alır. Bu etiket yırtılmamı ise buradan kolayca bilgisayarın modelini öğrenebilirsiniz.

Bazı eski model laptop'larda bilgisayarın bataryasının üstünde de bilgisayarın modeli ve markası yer alır. Batarya üzerindeki yer alan etiketten veya şarj aleti üzerinden de bilgisayarın marka ve modelini kolayca öğrenebilirsiniz.

İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir, hızına nasıl bakılır?İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir, hızına nasıl bakılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileriAnnenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileri
İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...
Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu! Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu!
Anahtar Kelimeler:
Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

"Ölümden başka her derde deva"

"Ölümden başka her derde deva"

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.