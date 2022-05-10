Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayarımın marka ve modelini nasıl öğrenirim?

Bilgisayar kullanmaya yeni başlayacak kişiler için genel olarak bilgisayarın özelliklerinden çok fiyatına göre vereceği performans daha önemlidir. Ancak bilgisayarın her özelliği hakkında bilgi sahibi olmak ister. Her iki grup için de önemli konulardan biri bilgisayarın marka ve modelidir. Bilgisayarın modelini ve markasını öğrenmek son derece basittir.

Bilgisayar Marka ve Modeli Öğrenme

Eğer bir mağazadan yeni bir bilgisayar alacaksanız görevliden bilgileri alabilirsiniz veya her bilgisayarın yanında mutlaka bilgilerinin yer aldığı bir bilgi kağıdı olur. Söz konusu bilgi kağıdını inceleyerek de bilgisayarın marka ve modelini öğrenebilirsiniz.

İkinci el alacağınız bilgisayarda uzun süreli kullanımdan sonra yaşanabilecek deformelerden dolayı bilgilerin yazılı olduğu kısımlarda silinmeler olabilir. Bu durumda bilgisayar modelini öğrenmek için izlemeniz gereken birkaç basit adım vardır.

Bunlardan ilki olan systeminfo komutu bilgisayar modelini öğrenmenizi mümkün kılar. Systeminfo komutuna alternatif olarak dxdiag komutunu da kullanabilirsiniz. Her iki komutu da kullanabilmek için Win + R yani çalıştır tuşuna basmanı gerekmektedir.

Açılan pencere üzerine systeminfo veya dxdiag yazdıktan sonra enter tuşuna basın.

Birkaç saniye içinde bilgisayar hakkında bütün bilgiler karşınıza çıkacaktır.

Karşınıza çıkan uzun liste biraz kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden ilk bakmanız gereken yer sistem üreticisi ve sistem modeli yazan kısımlardır.

Bu kısımlardan ilki yani sistem üreticisi, bilgisayarınızın markasıdır. İkincisi yani sistem modeli ise bilgisayarınızın modelidir. Bu işlemi yaparken bilgisayarın toplama olup olmadığı önemlidir. Çünkü toplama bir bilgisayarda her bileşen farklı marka ve modelde olacağı için tam bilgilere erişmek mümkün olmayabilir.

Masaüstü ve dizüstü Windows bilgisayarlarda yukarıda maddelendirdiğimiz bilgisayar modeli öğrenme adımlarını uygulayarak bilgisayarınızın modelini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda laptop'ların arka kısmında bilgisayarın marka, modelinin ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu küçük bir etiket yer alır. Bu etiket yırtılmamı ise buradan kolayca bilgisayarın modelini öğrenebilirsiniz.

Bazı eski model laptop'larda bilgisayarın bataryasının üstünde de bilgisayarın modeli ve markası yer alır. Batarya üzerindeki yer alan etiketten veya şarj aleti üzerinden de bilgisayarın marka ve modelini kolayca öğrenebilirsiniz.



