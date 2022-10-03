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Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

30.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarına yeni bir şey indirmek istediğinde depolama alanının dolmasından çekinenlere önemli bir avantaj kazandıran dâhilî harddiskler, bilgisayarların mevcut depolama kapasitesini çok daha yüksek boyutlara çıkarıyor. Başarılı markaların imzasını taşıyan ve farklı kullanım çeşitlerine uygun bir dolu dâhilî harddisk modeli üretiliyor. Gelin, en iyi dâhilî harddisk modellerini beraber inceleyelim!

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

İçindekiler

  • Dâhilî harddiski haricî yapma
  • 1. Kaliteli ve uygun fiyatlı: WD Blue WD10EZEX 7200 RPM 3.5 inç 1 TB Dâhilî Harddisk
  • 2. Her kullanıma uygun: Seagate ST2000DM008 7200 RPM 256 MB SATA 3.5 inç 2 TB PC Harddisk
  • 3. Maksimum güvenlik: WD Purple WD62PURZ 5400 RPM SATA 3 3.5 inç 6 TB HDD
  • 4. Laptop için dâhilî harddisk arayanlara: Seagate 7200 RPM 32 MB SATA 3 2.5 inç 500 GB Laptop Thin Dâhilî Harddisk
  • 5. Tam bir fiyat performans ürünü: TOSHIBA HDWL110UZSVA 5400 RPM SATA 3 128MB 2.5 inç Dâhilî Harddisk
  • 6. Önemli dosyalarınız için: Western Digital Kırmızı Plus SATA 6 3.5 inç 8 TB HDD
  • 7. Yüksek depolama kapasitesi: SYNOLOGY Hat5300-16t SATA 6 7200 RPM 256 MB 3.5 inç 16 TB Dâhilî Disk
  • 8. Güçlü özellikleriyle: Seagate 3.5 14tb 256M IWPR ST14000NE0008 Sabit Disk
  • 9. Verileri altın değerinde olanlar için: WD Gold Enterprise 6003FRYZ 7200 RPM 3.5 inç 6 TB Dâhilî Disk
  • 10. Veri merkezleri ve iş için: Seagate Exos X16 SATA 6 3.5 inç 12 TB Dâhilî Sabit Disk

Mekanik disk adıyla da tanınan harddisk modelleri, verilerin en güvenli şekilde muhafaza edilip hızlıca işlenmesini sağlıyor. Bilgisayar kasalarına kolaylıkla monte edilerek her zaman güvenle saklanabilen dâhilî harddiskler, oyunlardan filmlere, iş programlarından PDF belgelere kadar birçok verinin bilgisayar hafızasına kaydedilmesini sağlıyor. Yüksek depolama kapasitesi sunan, performanslı çalışma vadeden ve güvenlik önlemleriyle kullanıcılarını sevindiren birçok dâhilî harddisk çeşidi bulunuyor. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim!

Dâhilî harddiski haricî yapma

Tüm adımları dâhilî harddiski haricî yapma resimli anlatım gibi detaylandıralım. Dâhilî harddiskini haricî olarak kullanmak isteyenler için HDD kutuları üretiliyor. HDD kutularının içine yerleştirilip vidalanarak sabitlenen dâhilî harddiskler, güvenli ve sorunsuz bir şekilde taşınabilir harddisk formatına dönüşüyor. HDD kutusuna sabitlendikten sonra kablo aracılığıyla bağlantı kurulan her bilgisayarda harddisk içindeki veriler kullanılabiliyor.

1. Kaliteli ve uygun fiyatlı: WD Blue WD10EZEX 7200 RPM 3.5 inç 1 TB Dâhilî Harddisk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

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Masaüstü bilgisayarlar için en kaliteli dâhilî harddisk modeli arasında yer alan WD Blue WD10EZEX 7200 RPM 3.5 inç 1 TB Dâhilî Harddisk, verimli kullanım sunuyor. WD markasının imzasını taşıyan model, fiyat performans dengesini başarıyla koruyarak dâhilî harddisk modelleri arasında önemli bir seçenek oluşturuyor. 1 TB depolama kapasitesine sahip ürünün yazılım desteği de bulunuyor. Yazılım üzerinden ürünün ömrü ve çalışma durumu takip edilebiliyor. Harddisk içindeki kayıt başlığını disk yüzeyine temas etmeyecek şekilde konumlandıran model, verileri başarılıyla koruyor.

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2. Her kullanıma uygun: Seagate ST2000DM008 7200 RPM 256 MB SATA 3.5 inç 2 TB PC Harddisk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

En iyi dâhilî harddisk markası arasında bulunan Seagate, her kullanım çeşidi için etkileyici bir performans sergileyen Seagate ST2000DM008 7200 RPM 256 MB SATA 3.5 inç 2 TB PC Harddisk modeliyle kullanıcılarının takdirini kazanıyor. 3.5 inçlik boyutuyla her masaüstü bilgisayara kolaylıkla takılabilen model, 7200 RPM veri işleme hızıyla kullanıcılarına her koşulda yüksek hız vadediyor. 256 MB önbelleğiyle dikkat çeken harddisk; 2 TB geniş depolama alanıyla en sevilen oyun, film, dizi, program ve fotoğrafların hafıza problemi yaşanmadan yedeklenmesine imkân tanıyor.

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3. Maksimum güvenlik: WD Purple WD62PURZ 5400 RPM SATA 3 3.5 inç 6 TB HDD

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

6 TB harddisk en ucuz ve kaliteli modeller arasında başarılı özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken WD Purple WD62PURZ 5400 RPM SATA 3 3.5 inç 6 TB HDD, kullanıcılarına yüksek verimlilik sağlıyor. 24 saat aralıksız çalışabilecek bir donanıma sahip model, güvenlik sistemleriyle de uyum içinde çalışıyor. Kamera görüntülerinin anlık veya dönemsel olarak işlenmesi için de tercih edilen ürün, DVR ve NVR güvenlik sistemlerini kullananları memnun ediyor. Düşük güç tüketimi, sessiz çalışma ve titreşim koruması gibi kullanıcı dostu özellikleriyle de kullananların takdirini kazanıyor.

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4. Laptop için dâhilî harddisk arayanlara: Seagate 7200 RPM 32 MB SATA 3 2.5 inç 500 GB Laptop Thin Dâhilî Harddisk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

dâhilî harddisk alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında, ürünün inç değeri geliyor. dâhilî harddisk laptopa bağlamak isteyenlerin 2.5 inç boyutundaki harddiskleri tercih etmesi gerekiyor. En iyi dâhilî harddisk laptop modeli arasında öne çıkan Seagate 7200 RPM 32 MB SATA 3 2.5 inç 500 GB Laptop Thin Dâhilî Harddisk, güçlü yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Çok yüksek depolama alanına ihtiyaç duymayanlar için üretilen model, 500 GB depolama kapasitesine sahip. 7200 RPM hızıyla kullanıcılarından tam not alan ürünün uygun fiyatlı olması, bütçesi kısıtlı olanlar için önemli bir avantaj yaratıyor.

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5. Tam bir fiyat performans ürünü: TOSHIBA HDWL110UZSVA 5400 RPM SATA 3 128MB 2.5 inç Dâhilî Harddisk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

Bütçesi kısıtlı olan ve laptopu için en iyi özellikler sunan dâhilî harddisk modelini uygun fiyata almak isteyenlerin karşısına TOSHIBA HDWL110UZSVA 5400 RPM SATA 3 128MB 2.5 inç Dâhilî Harddisk modeli çıkıyor. Birbirinden kaliteli elektronik ürünleriyle tanınan Toshiba markası, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolları için ideal kullanım sunan harddisk modeliyle beğenileri topluyor. 1 TB depolama alanı ve 5400 RPM hıza sahip model, dayanıklı malzeme kalitesi ve güvenlik merkezli tasarımıyla uzun yıllar kalitesinden ödün vermeden kullanılabiliyor. Optimize edilmiş özellikleri sayesinde mekanik iş yükünü azaltarak performansını yükseltiyor.

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6. Önemli dosyalarınız için: Western Digital Kırmızı Plus SATA 6 3.5 inç 8 TB HDD

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

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İşletmeler için yüksek performanslı harddisk modelini arayanlara Western Digital Kırmızı Plus SATA 6 3.5 inç 8 TB HDD tavsiye ediliyor. Ürün, sistemdeki verilerin en akıcı şekilde paylaşılıp organize edilmesini sağlayarak önemli bir zaman avantajı ortaya koyuyor. 8 TB depolama alanıyla önemli birçok programın yedeklenmesini sağlıyor. NAS sistemleri için yüksek optimizasyonlu bir performans sergileyerek 7/24 güç kaybı yaşatmadan çalışmasına devam ediyor. Modelin en önemli özelliği, aşırı titreşim ve gürültü gibi sorunlar yaşatmaması. Böylece sessiz ve güvenli bir şekilde kullanılıyor.

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7. Yüksek depolama kapasitesi: SYNOLOGY Hat5300-16t SATA 6 7200 RPM 256 MB 3.5 inç 16 TB Dâhilî Disk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

"Dâhilî harddisk nedir?" sorusunu merak edenler için yanıtlayalım. Harddisk dâhilî olduğunda bilgisayar kasasına kolayca monte ediliyor. SYNOLOGY Hat5300-16t SATA 6 7200 RPM 256 MB 3.5 inç 16 TB Dâhilî Disk, en geniş depolama kapasitesine sahip dâhilî harddisk modelleri arasında kalitesiyle adından söz ettiriyor. 16 TB kapasitesindeki devasa depolama alanıyla kullanıcılarına yer problemi yaşamadan istedikleri her oyunu ve programı indirme imkânı sunuyor. 7200 RPM hızıyla verileri hızlıca işleyen model, güç yönetimi konusundaki başarısıyla da kullanıcılarından geçer not almayı başarıyor.

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8. Güçlü özellikleriyle: Seagate 3.5 14tb 256M IWPR ST14000NE0008 Sabit Disk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

Bilgisayar konusunda her zaman en güçlü donanımı tercih edenlerin mutlaka bir şans tanıması gereken Seagate 3.5 14tb 256M IWPR ST14000NE0008 Sabit Disk, üstün özellikleri sayesinde güçlü ve verimli bir performans sergiliyor. Her zaman açık ve çalışır durumda olacak şekilde tasarlanan model, hiçbir koşulda performansından ödün vermiyor. Yazılım desteği sayesinde disk durumunun istenilen her an gözlemlenmesini sağlayan ürün, hata meydana gelebilecek durumları önceden fark edilip müdahale edilmesine imkân tanıyor. 7.9 Watt gücünde çalışan harddisk, 7200 RPM hıza sahip.

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9. Verileri altın değerinde olanlar için: WD Gold Enterprise 6003FRYZ 7200 RPM 3.5 inç 6 TB Dâhilî Disk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

Bilgisayarındaki her veriye gözü gibi bakan ve verileri güvenle saklamak isteyenlerin tercih etmesi gereken WD Gold Enterprise 6003FRYZ 7200 RPM 3.5 inç 6 TB Dâhilî Disk, birçok farklı güvenlik özelliğine sahip. 7200 RPM veri işleme hızı ve 6 TB geniş depolama kapasitesiyle etkili kullanım imkânı ortaya koyan model, güvenlik konusunu birinci önceliğine alıyor. Arttırılmış titreşim koruma teknolojisi kullanan model, doğrusal ve döngüsel titreşimleri gerçek zamanlı düzelterek verilerin zarar görmesini engelliyor. Modelin çoğu bilgisayarla uyumlu olması da cabası!

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10. Veri merkezleri ve iş için: Seagate Exos X16 SATA 6 3.5 inç 12 TB Dâhilî Sabit Disk

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

Veri merkezleri ve iş ortamlarında yüksek güce sahip harddisk modellerine ihtiyaç duyuluyor. İş ortamları için gelişmiş özellikler sunan Seagate Exos X16 SATA 6 3.5 inç 12 TB Dâhilî Sabit Disk, en kaliteli dâhilî harddisk modelleri arasında yer alıyor. Turboboost teknolojisiyle gelişmiş yazma önbelleği sağlayan ürün, ani güç kayıpları yaşatmıyor. Böylece her zaman yüksek performansın korunduğu bir çalışma ortamı sunuyor. 12 TB depolama alanıyla kullanıcılarını memnun eden ürün, işletme sınıfı NAS harddisk modelleri arasında başarısıyla adından söz ettiriyor.

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