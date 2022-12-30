Bilgisayarınızın gücüne güç katacak 2022'nin en iyi anakart modelleri

Bilgisayarın anakartı âdeta bilgisayarın beyni olarak görev yapar. Birimler arasında iletişim kurulmasından veri aktarımına, ses gücünden görüntü kalitesine birçok işlemde büyük önem taşır. Yazılımsal ve donanımsal olarak güçlü bir anakarta sahip olmayan bir bilgisayarın güçlü olması düşünülemez. Siz de bilgisayarınızı maksimum güçte çalıştırmak istiyorsanız yılın en iyi anakartlarının bulunduğu yazımıza göz atmalısınız! Gelin, bilgisayarınızın gücüne güç katacak en iyi anakart 2022 listesine birlikte bakalım.

1. Audio Boost 4 teknolojisiyle: MSI MPG X570 Gaming Plus Anakart

Bilgisayarın en önemli bileşenlerinden olan anakartlar, teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda daha da önemli hâle geldi. Anakartı güçlü ve gelişmiş olan bilgisayarın kaldırabileceği yük ve taşıyabileceği donanım da fazla olur. Siz de bilgisayarınızın performansını yukarıya taşıyacak teknolojik bir ürün arayışındaysanız MSI MPG X570 Gaming Plus Anakartı tercih edebilirsiniz. Audio Boost 4 teknolojisiyle ön plana çıkan kartın yüksek hızlı iletimi sayesinde, bilgisayarınızı daha hızlı hâle getirebilirsiniz. Mystic Light uygulamasıyla kendi renk düzeninizi özelleştirebilirsiniz. Anakartın soğutma bloğuyla bütün sisteminizi ideal sıcaklıkta tutabilirsiniz.

2. Dörtlü ağ özelliğine sahip: ASUS P11C-C/4L Sunucu Anakartı

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Dörtlü ağ özelliğine sahip olan ASUS P11C-C/4L Sunucu Anakartı kabinlere uygun tasarımıyla dikkat çeker. 32 Gbps’ye ulaşan performansıyla göz doldurur. Çift M.2 sürücüleriyle veri yedeklemesini aktif şekilde gerçekleştirir. 7/24 uzaktan kontrol ve hata tespiti için ASMB9-iKVM modülü bulunur. Altı adet yerleşik SATA HDD, iki adet PCIe Gen3 ve bir adet PCI yuvasıyla farklı genişletme seçenekleri sağlar. Kullanışlı tasarımıyla son derece kolay bir kurulum olanağı tanır. Kurumsal bir çözüm arayışındaysanız her ayrıntısı incelikle düşünülen ve özenle tasarlanan, hem kaliteli hem kullanışlı bu ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

3. Tam enerji verimliliğiyle: ASUS Prime X570-P Anakart

ASUS Prime X570-P Anakart, otomatik olarak güç tüketimini iyileştirir ve Away modu ile tasarrufu en üst seviyeye taşır. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen anakart, güçlü bir ses kalitesi sunar. Ürünün otomatik ayarlama modu, tüm tıkla bütün parametreleri ayarlamanıza imkân tanır. En iyi anakart modelleri arasında yer alan anakart, yüksek hızlı veri aktarımı sağlar. Akıllı koruma özelliği her fan çıkışını yüksek sıcaklığa ve akıma karşı korur. 36 ay garantisiyle güvenli kullanım sunan ürün, kullanıcıları için kişiselleştirme uygulamalarına izin verir. Siz de hem kaliteli hem işlevsel anakartı mutlaka denemelisiniz.

4. Bırakın, ayrıntıları o düşünsün: ASRock A520M-HDV Anakart

Anakart; bilgisayardaki işlemcilerin, belleğin ve daha birçok parçanın potansiyelini ortaya çıkararak parçaların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Bu nedenle anakart seçimi bir bilgisayarın performansı için büyük önem taşır. İçinde yazılımsal ve donanımsal birçok bileşen bulunduran anakart seçimi son derece zorlayıcı olabilir. Siz de bilgisayarınızı çok daha etkili kullanmanıza yardımcı olacak bir anakarta sahip olmak istiyor ancak seçim yaparken ayrıntılarla uğraşmak istemiyorsanız ASRock A520M-HDV Anakart tam da size göre! Başarılı bir fiyat performans ürünü olan anakarta daha fazla vakit kaybetmeden şans vermelisiniz.

5. Uzun ömürlü kullanım: Afox IH55-MA46H55 Anakart

Afox IH55-MA46H55 Anakart, kaliteli bileşenlerden üretilmesi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı tanır. Şık tasarımıyla dikkat çeken ürün, Intel Core i5 işletim sistemiyle uyumlu olarak çalışır. Masaüstü bilgisayarınızın performansına fark katacak anakart, muadilleri arasındaki uygun fiyatıyla ön plana çıkar. Ürün, bilgisayarın diğer bileşenleriyle etkili şekilde iletişim kurar ve veri akışını hızlandırır. 2022 en iyi anakart sıralamasında yer vermeden geçilemeyecek, yüksek kalite ile uzun ömürlü kullanım sunan ürünü, güçlü ve işlevsel bir anakarta sahip olmak istiyorsanız siz de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

6. Yüksek kapasitesiyle: Turbox WorkTeam B85 Anakart

16 GB bellek depolama kapasitesine sahip Turbox WorkTeam B85 Anakart, DDR3 teknolojisiyle daha az enerji tüketimi sağlarken veri transfer işlemlerini hızlandırır. LGA 1150 CPU soketiyle çalışan anakart, bilgisayarına yüksek performans sağlamak veya güçlü bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir kullanım sunar. Anakartın kaliteli materyaller kullanılarak üretilmesi, size uzun yıllar boyunca kullanım olanağı sağlar. Yeni bir bilgisayar toplamaya karar verdiyseniz veya mevcut bilgisayarınızda parça değişimine ihtiyaç duyuyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Siz de bilgisayarınızı kullandığınız her andan keyif almak için bu anakartı mutlaka denemelisiniz!

7. Mining yapanların da tercihi: Floepx BTC-37 Anakart CPU Seti

Floepx BTC-37 Anakart CPU Seti, mining için en iyi anakartı önerileri arasında yer vermeden geçilemeyecek ürünler arasında bulunuyor. Mining, yani kripto para madenciliği yapmayı planlıyorsanız güçlü bir donanıma sahip anakart tercihinde bulunmanız gerekir. Bu anakart, kaliteli ve işlevsel donanımıyla CPU madenciliği yaparken bilgisayarınızın performansını yukarıya taşır. Ürün düşük güç tüketimiyle enerji tasarrufu sağlar. Düşük ısı jenerasyonuyla bilgisayarınızda olası bir ısınma probleminin önüne geçer. Voltaj stabilizatörü güç ekipmanınız için sağlam bir voltaj sağlar. Sessiz çalışabilmesiyle sizi rahatsız etmez ve dikkatinizi dağıtmaz.

8. Kapsamlı soğutma sağlar: ASUS Prime B550M-K Anakart

ASUS Prime B550M-K Anakart, PCH soğutma bloğu ve Fan Xpert 2+ sayesinde kapsamlı bir soğutma sağlar. Tam koruma için birden fazla donanım tabanlı güvenlik uygulaması içerir. Kurduğu ultra hızlı bağlantı çeşitliliğiyle öne çıkan anakart, kullanıcılarına bir dizi performans ayarlama seçeneği sunar. Aşırı sessiz moduyla günlük kullanımda fısıltı kadar sessiz çalışır. Anakart, güç tüketimini otomatik olarak optimize ederek enerji tasarrufu sağlar. Siz de bilgisayarınızla çalışırken üretkenliğinizi, yaratıcılığınızı ve performansınızı arttıracak bir ürüne sahip olmak istiyorsanız Asus anakartı güvenle tercih edebilirsiniz.

9. Oyunlara tarzınızı katın: MSI MPG Z590 GAMING EDGE Anakart

Oynadığınız oyunlara kendi tarzınızı katmanıza yardımcı olacak MSI MPG Z590 GAMING EDGE Anakart, Core Boost teknolojisi sayesinde maksimum performans sergiler. Üstün ses sitemiyle yüksek kalitede ses aktarımını destekler. MSI tecrübesiyle üretilen anakart, en zorlu koşullar altında dahi güvenli bir kullanım imkânı tanır. Frozr AI Cooling özelliğiyle CPU ve GPU sıcaklıklarını algılayarak sistem fanlarının hızlarını bu ısı değerlerine göre otomatik olarak ayarlar. Bir anakarttan daha ne beklenebilir ki!

10. Çoklu ekran kullanımını destekler: Gigabyte AMD B450 Anakart

Gigabyte AMD B450 Anakart; HDMI, DVI-D bağlantı noktalarıyla çoklu ekran kullanımını destekler. AMD StoreMI teknolojisi ile bilgisayarınızın potansiyelini üst düzeye çıkarır. AORUS M.2 ısı koruması özelliği sayesinde ısının dağıtılmasını ve sorun hâline gelmeden azaltılmasını sağlar. Anakart, yüksek kaliteli dâhilî ses dizaynıyla kullanıcılara yüksek ses çözünürlüğü sunar. Ultra dayanıklı ve uzun ömürlü katı pin konnektörleriyle fark yaratan ürün, yenilenen BIOS'u sayesinde ilk kurulum sırasında kullanıcılar için en uygun ayarlamayı yapar. Siz de yüksek performansıyla beğeni toplayan ürünü ister günlük kullanımda ister oyun oynarken deneyebilirsiniz.

11. Intel Core i3 işlemciyle uyumlu: Afox IH310C Anakart

Intel Core i3 işlemciyle uyumlu Afox IH310C Anakart'ın bellek tipi DDR4. Kaliteli materyalleriyle ön plana çıkan ürün, yüksek performansıyla farkını ortaya koyar ve size güçlü bir bilgisayar deneyimi yaşatır. Bilgisayarınızın performansını katlayarak beğeninizi kazanacak anakartın görüntü kalitesi de oldukça yüksek. Ürün, grafikleri ve görselleri âdeta canlıymış gibi ekrana yansıtır. Anakart, dış koşullardan kolay etkilenmeyen yapısıyla taşıma ve kurulum sırasında alabileceği darbelere karşı dayanıklılık gösterir. Hayatınızı kolaylaştıracak olan ürün, bir anakarttan beklentilerinizin çok daha ötesine geçerek bilgisayarınızın en güçlü parçası olacak!

12. Aynı anda üç ekran kullanım imkânı: Asrock ASRB450M Anakart

Asrock ASRB450M Anakart, aynı anda üç farklı ekrandan görüntü alabilmenize olanak tanır. A-serisi APU'lar ve Ryzen Vega GPU'lu işlemcileri sayesinde 4K'ya kadar görüntü kalitesi sunar. Katı kapasitör tasarımıyla daha stabil ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Elna ses kapsülleriyle görüntü kalitesindeki yüksek performansını ses aktarımında da gösterir. DDR4 destekli ürün, bilgisayarla çalışan profesyonellerden günlük işleri için kullanım yapan amatörlere kadar herkese ve her ihtiyaca hitap eder. Muadilleri arasında dikkat çeken ve tam bir fiyat performans ürünü olan anakartı denedikten sonra daha erken almadığınıza üzüleceksiniz!

13. Core Boost teknolojisi: MSI H510M PRO-E Anakart

2022 en iyi anakart tavsiyeleri arasında yer vermeden geçemeyeceğimiz bir diğer yıldız ürün de MSI H510M PRO-E Anakart. Anakart, Core Boost teknolojisi sayesinde daha fazla çekirdek desteği ve daha iyi performans sunar. Audio Boost özelliğiyle stüdyo seviyesinde ses kalitesi sağlar. En yeni Gen 4 PCI-E ve M.2 çözümü ile 64GB/sn’ye varan bant genişliğine ulaşarak maksimum hızda veri transferi yapar. PCI-E Steel Armor, anakartı bükülme ve elektromanyetik girişimlere karşı aktif şekilde korur. Siz de anakartın uzmanları arasında yer alan ürünü tercih ederek fiyatının karşılığını veren bir ürüne kavuşabilirsiniz.

14. Askeri sınıf bileşenlerle güçlendirilen: Asus TUF Gaming B650-PLUS Anakart

Askeri sınıf bileşenlerle güçlendirilen Asus TUF Gaming B650-PLUS Anakart, gelişmiş güç çözümü ve kapsamlı soğutma teknolojileriyle donatılır. Bu özellikleriyle en yeni oyunları oynamaktan hoşlananların da ilk tercihleri arasında yer alır. Ürün, birçok anakartın başarısız olabileceği koşullara karşı ayakta kalabilmesi için zorlu dayanıklılık testlerinden geçirilerek üretilir. Tasarımıyla da göz dolduran model, siyah rengi ve geometrik detaylarıyla beğeni kazanır. E-spor yapıyorsanız veya üst düzey bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız DRAM aşırı akım koruması özelliğiyle ön plana çıkan ürünü mutlaka denemelisiniz.

15. Yüksek bellek hızına sahip: Gigabyte B660M GAMING Anakart

4400 MHz bellek hızına sahip olan Gigabyte B660M GAMING Anakart'ın dört adet bellek yuvası bulunur. DDR4 bellek tipiyle çalışan anakartın hafızası ise 128 GB. Kaliteli materyallerden üretilen anakart, dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım olanağı tanır. İlk defa kendi bilgisayarınızı topluyorsanız veya mevcut bilgisayarınızın anakartını güncellemeyi düşünüyorsanız işlevselliğiyle ön plana çıkan ürün, size hitap eder. Tam bir fiyat performans ürünü olan anakartı tercih ederek bilgisayardaki işlerinizi çok daha kısa zamanda tamamlayabilir, yaptığınız eğlenceli aktiviteleri daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

16. Yüksek hızlı veri iletimi: MSI PRO Z690-A Anakart

MSI PRO Z690-A Anakart en yeni Gen 5 PCI-E yuvaları sayesinde 128GB/sn’ye kadar bant genişliği ile maksimum veri iletim hızına ulaşır. Tamamen izole edilen DDR devreleri ile oldukça iyi bir hız aşırtma performansı elde edilir. Genişletilmiş metal heatsink ısı giderici yüzeyi arttırır. Böylelikle bilgisayarınızın işlemcilerinin tam hızında çalışmasına yardımcı olur. Optimize edilen tamamen izole bellek hatları, yüksek performans ve kararlılık sağlar. Bu sayede kurduğunuz sistemin çökme olasılığı ortadan kalkar. En kaliteli bileşenlerle tasarlanan dijital güç bağlantıları, bilgisayarınızın en yoğun ve zorlu çalışma koşullarında bile akıcı şekilde çalışmasına olanak tanır.

17. Kararlı ve güvenilir: ASUS Pro H610M-C D4-CSM Anakart

ASUS Pro H610M-C D4-CSM Anakart, 7/24 kararlılık ve güvenilirlik gösterir. Kapsamlı sistem koruması ve özelleştirmeyi kolaylaştıran gelişmiş yönetim yazılımları gibi üstün özellikleriyle muadilleri arasından sıyrılır. Profesyonel kullanım için ideal olan anakart, BT işlemlerinizi akıcı olarak yönetmenize olanak tanır. ASUS'a özgü BIOS koruma teknolojisi, güncelleme hatası yaşandığında onaylı bir yedekten sistem BIOS'unu otomatik olarak kurtarır. Ürünün neme dayanıklı inovatif kaplaması, anakartı nemli ortamlarda koruma altına alarak ömrünü uzatır. Siz de gün boyu bilgisayarla çalışıyor ve üst düzey bir anakart arıyorsanız ürünü tercih etmelisiniz!

18. Toz ve gürültüyü azaltan: MSI MAG X570S Tomahawk Max Anakart

MSI MAG X570S Tomahawk Max Anakart, 6 katmanlı 2oz kalınlaştırılmış devre kartı sayesinde hem yüksek performans gösterir hem daha uzun ömürlü bir sistem kararlılığı sergiler. En yüksek kalitede bileşenlerin kullanıldığı dijital güç entegreleri, sisteminizin en zor koşullarda bile akıcı çalışmasına yardımcı olur. PCIe Steel Armor, anakartı fiziksel ve elektromanyetik zararlara karşı etkili biçimde korur. Güçlendirilmiş dâhilî M.2 termal çözümü, M.2 SSD’lerinizi ısınmaya bağlı tıkanmalara ve fiziksel hasarlara karşı koruyarak daha hızlı çalışmalarını sağlar. Anakart, toz ve gürültüyü azaltır. Yüksek veri iletim hızıyla kullananların favorisi olur.

19. Göz dolduran şık tasarım: ASUS ProArt B660-Creator Anakart

Göz dolduran şık tasarımıyla ön plana çıkan ASUS ProArt B660-Creator Anakart, Q-Connector özelliğiyle daha düzenli bir kurulum için tüm ön panel kablolarını bir arada tutar. SafeSlot özelliğiyle PCIe’e bağlı kartın yerinde sabit bir şekilde kalmasını sağlar. Q-LED işlemci; bellek, ekran kartı veya ön yükleme aygıtındaki sorunları bildirir. Soğutma sistemini oluşturan VRM soğutucular, çift M.2 soğutucu, çoklu dört pinli PWM fan başlıkları ve yonga seti soğutucu; oldukça etkili bir soğutma performansı sergiler. 4K/8K video düzenleme gibi yoğun içerik oluşturma iş yükleri için ideal olan ürünü mutlaka incelemelisiniz.

20. Bütçe dostu bir seçenek: Gigabyte H310M-DS2 Anakart

Gigabyte H310M-DS2 Anakart, uygun fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanır. 8. ve 9. nesil Intel Core işlemcilerini destekler. Yüksek kaliteli ses kapasitörleriyle müzik ve oyun keyfinizi zirveye çıkarır. Smart Fan 5 çoklu sıcaklık sensörleri ve hibrit fan başlığı sayesinde etkili soğutma sağlar. Fan durdurma özelliğiyle ihtiyaç olmadığında fanları kapatarak sessiz bir kullanım deneyimi yaşatır. Dalgalanma koruması özelliğiyle farkını ortaya çıkaran anakart, hem iş hayatında hem oyun oynarken yüksek performans göstererek sizi asla yarı yolda bırakmaz ve görevlerini başarıyla yerine getirir. Bilgisayarınızın yıldız parçası olacak ürün, "En iyi anakart hangisi?" sorunuzun cevabı olabilir!

21. Hayallerinizdeki oyuncu sistemini kurun: ASUS ROG STRIX B550-E Gaming Anakart

ASUS ROG STRIX B550-E Gaming Anakart, hayallerinizdeki oyuncu sistemini kurmanız için en iyi seçeneklerden biri olabilir. Fütüristik bir görünüm sergileyerek farkını ortaya koyan anakart, süper ağ bağlantısıyla son derece hızlı dosya aktarımları için en yeni bağlantı seçeneklerini sunar. Üstün ses geliştirmeleri sayesinde tamamen sürükleyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlar. En ince ayrıntıları bile kaçırmadan duymanıza yardımcı olur. Kapsamlı soğutma ve güç dağıtımıyla performansını yukarıya taşır. Yapımında yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımlı bobin ve kapasitörler kullanılır. Altı katmanlı PCB ile etkili hız aşırtma alanı oluşturulur.

22. 4K UHD çözünürlüğü: MSI A320M PRO-VH Anakart

MSI A320M PRO-VH Anakart'ın yerleşik HDMI, 4K UHD çözünürlüğü destekler. Turbo M.2 özelliğiyle NVMe tabanlı SSD’lerin performansını maksimum seviyeye taşır. Core Boost teknolojisi, işlemcilere kararlı ve saf akım iletimini sağlar. Böylelikle çok çekirdekli işlemciler devamlı tam hızla çalışma imkânı bulur. Benzersiz bellek performansıyla ön plana çıkan ürün, hız aşırtma özelliğiyle de göz doldurur. Sıradanlıktan hoşlanmıyor ve bilgisayarınıza fark katacak bir anakart almak istiyorsanız aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayacak bu ürünü mutlaka denemelisiniz!

23. Süper hızlı depolama: Gigabyte B650M GAMING Anakart

Süper hızlı depolama özelliğiyle öne çıkan Gigabyte B650M GAMING Anakart; optimize edilmiş termal tasarımıyla kesintisiz performans, tam yük uygulaması ve oyun performansı sırasında en iyi CPU’yu garanti eder. Şık dış tasarımıyla göz kamaştırır. Yeni nesil ağ, depolama ve WIFI bağlantısı yoluyla çarpıcı veri aktarım hızıyla beraber en üst düzey bağlantı deneyimini sağlar. Özelleştirilebilir aydınlatma efektiyle kişiliğinizi tam olarak yansıtmanıza yardımcı olur. Anakart, yüksek kaliteli materyallerden ultra dayanıklı şekilde üretilir. Çift Kanallı DDR5 bellek tipiyle fark oluşturan anakart, ister profesyonel ister amatör kullanılsın her şekilde verimliliğini ortaya koyar.

24. Tüm sınırları aşın: Asus Prime Z690-P Intel Anakart

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Asus Prime Z690-P Intel Anakart, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi amaçlar. Hız aşırtma performansıyla öne çıkan anakart, her görevin üstesinden gelmenize yardımcı devasa bant genişliğiyle dikkat çeker. Kolay kurulum imkânıyla sizi zorlamaz. Gelişmiş teknolojisiyle video düzenlemesinden en ağır tasarım programlarına, yeni nesil oyunlardan yüksek çözünürlüklü videoları oynatmaya kadar istediğiniz her türlü işlemi yapmanıza yardımcı olur. İster amatör kullanıcı ister profesyonel bir kullanıcı olun, anakartın bilgisayarınıza entegrasyonu sizin de performansınızı pozitif yönde etkiler. Yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi zirveye taşıyacak üst düzey teknoloji ürünüyle siz de sınırlarınızı hiç olmadığı kadar aşmaya ne dersiniz?

25. Kolay kurulum imkânıyla: MSI B450M Mortar Max Anakartı

MSI B450M Mortar Max Anakartı kolay kurulum imkânı tanımasıyla DIY dostu ürünler arasında yer alır. Bu özelliğiyle bilgisayarını kendi toplayan veya oyun deneyimini özelleştirmek isteyen kullanıcılara büyük avantaj sunar. Aynı zamanda anakarta farklı bileşenler eklemek de oldukça pratik. Ürün, güçlü soğutma kapasitesiyle bilgisayarınızın performansını daha etkili hâle getirir. Kart, basit ama tarz sahibi stiliyle hemen her tarza hitap eder. Profesyonel iş akışına uygun tasarımıyla iş hayatınızda sağ kolunuz hâline gelecek anakart, yüksek kaliteli bileşenlerle üretilir. MSI'nin engin bilgisayar üretim bilgisi ve tecrübesiyle tasarlanan anakarta sahip olmaktan pişman olmayacağınıza eminiz!

26. Hızlı saat ayarı: ASUS H81M-K Intel H81 Anakart

ASUS H81M-K Intel H81 Anakart, EZ modunda saati ve tarihi birkaç fare hareketiyle değiştirmenize imkân tanır. Gelişmiş mod en sık kullandığınız ayarları bir araya getirmenize imkân sağlar. BIOS'un içinde yer alan quick note özelliği, kâğıda ve kaleme ihtiyaç duymadan anında not almanıza yardımcı olur. GPU Boost en uç değerlerde grafik performansı sergiler. Network iControl özelliği gerçek zamanlı ağ bant genişliğini yönetmenize izin verir. Yüksek performansından taviz vermeyen anakart enerjiden de tasarruf eder. Siz de ASUS'un kaliteli ve profesyonel anakartlarından birine sahip olmayı istiyorsanız çok işlevli kartı seçebilirsiniz.

27. Tarz sahibi olanların tercihi: MSI MPG Z790 EDGE Anakart

Şık tasarımıyla MSI MPG Z790 EDGE Anakart, tarz sahibi kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alır. Hem stil hem performans sunan ürün, 12. ve 13. Nesil Intel Core işlemcileri destekler. Özel Core Boost teknolojisi ile zorlu oyunların ağır CPU yüklerini dahi kolaylıkla kaldırır. Entegre soğutma özellikleriyle çok daha güvenilir bir performans sergileyerek ısınmaya bağlı gelişen yavaşlamaların da önüne geçer. PCI Express Steel Armor yuvaları ekstra lehim noktalarıyla anakarta sabitlenir. Böylelikle ağır ekran kartlarını bile kolaylıkla taşıyabilir. 6400 MHz hız aşırtma frekansıyla muadillerine fark atar. Siz de eşsiz performansa sahip ürünü mutlaka denemelisiniz!

28. İlk kez kendi sistemini kuracaklara: ASUS Prime B450M-A II AMD Anakart

Kendiniz için ilk defa bir bilgisayar topluyorsanız ASUS Prime B450M-A II AMD Anakart'ı tercih ederek bilgisayarınıza sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Otomatik sistem ayarı, kapsamlı soğutma kontrolleri ve etkileyici ses özellikleri gibi endüstri lideri teknolojilerle bilgisayarınızdan yüksek verim alabilirsiniz. Arama özelliğinden yararlanarak ihtiyaç duyduğunuz seçeneği veya ayarı, hızla ve kolayca bulabilirsiniz. BIOS'un sunduğu basitleştirilmiş ve kapsamlı seçeneklerle zahmetsiz bir şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Hibrit soğutma bloğu ve fan başlıklarıyla donatılan ürünü, yoğun iş yükü altında bile serin olacağını bilerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Asus Prime Anakart'a bir şans vermeye ne dersiniz?

29. Otomatik bant genişliği atama özelliği: Gigabyte A520M H Anakart

Gigabyte A520M H Anakart, uygulamaların ağ önceliğini sağlamak için otomatik bant genişliği atama özelliği ve Realtek 8118 LAN ile hızlı, sorunsuz internet deneyimini sunar. Anti-dalgalanma IC'leri sayesinde düzensiz veya tutarsız güç dalgalanmalarının önüne geçer. İleri teknoloji ses kapasitörlerine sahip anakart, bu özelliğiyle yüksek çözünürlükte ve gerçekçi bir ses aktarım performansı gösterir. Ses gürültü korumasıyla da fark oluşturan ürün, fan stop özelliğiyle sıcaklık belirli bir eşiğin altına düştüğünde fanları kapatarak sessiz bir kullanım imkânı tanır. Anakartın dirençleri anti-kükürt tasarımıyla donatılır. Böylelikle çok daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

30. Bilgisayarınızdan maksimum verim alın: MSI Mb B450M Pro-Vdh Max Anakart

Akıllı ve kolaylaştırıcı birçok özelliğin bir araya getirildiği MSI Mb B450M Pro-Vdh Max Anakart, bilgisayarını kendi toplamayı tercih eden ve oyunları kendi özelleştirilmiş sistemiyle oynamayı seven kullanıcılara büyük avantaj sunar. Güçlü bir soğutma sistemine sahip anakart, bu özelliğiyle bilgisayarınızı etkili biçimde soğutarak cihazınızın güvenilir ve yüksek bir performans sergilemesine yardımcı olur. Birçok ince ayar yapma imkânı sunarken sorun giderme aracıyla da kullanım kolaylığı sağlar. Siz de kendi kurduğunuz bilgisayarınızdan maksimum verimi almak istiyor ve ömürlük bir anakart arıyorsanız ihtiyacınız olan ürün tam karşınızda!

31. RGB LED şeritleri için dâhilî bağlantı noktası: ASUS Prime B450-Plus Anakart

ASUS Prime B450-Plus Anakart'ın RGB LED şeritleri için dâhilî bağlantı noktası bulunur. Böylelikle ürüne LED ışık entegrasyonu sağlanarak özelleştirilebilir. 5X Protection III sayesinde tam sistem koruması için donanım tabanlı birden fazla güvenlik tedbiri alınabilir. Fan Xpert 4 Çekirdeği çok daha serin bir kullanım deneyimi yaşatır. Mühendislik ve tasarım harikası olan anakart, enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olur. Dâhilî CHA FAN başlıklarından her biri PWM ve DC modlarını destekler. Gelişmiş mod göz açıp kapayıncaya kadar derinlemesine arama yapmanıza olanak tanır. Siz de işlevsel ve yetenekli bir anakart için ürünü tercih edebilirsiniz.

32. Binlerce beğeni alan: ASRock B450M STEEL LEGEND Anakart

Binlerce beğeni alan ASRock B450M STEEL LEGEND Anakart, göz alıcı estetik tasarımıyla farkını ortaya koyar. Çelik efsane olarak anabileceğimiz ürün, kaya gibi sağlam oluşuyla üstün dayanıklılık ve güçlü bir performans sergiler. Üzerine düşen her bir görevi eksiksiz tamamlar. Anakart yerleşik RGB LED'leri veya bağlı LED şeritleri sayesinde zevkinize göre kişiselleştirmenize imkân tanır. Ürün yüksek seviyede hızlı veri iletimiyle sizin hızınıza ayak uydurur. Siz de hem şık hem kullanışlı bir anakart sahibi olmak istiyorsanız arayışınızı sonlandırabilirsiniz çünkü ihtiyacınız olan ürün tam karşınızda!