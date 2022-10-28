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Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

27.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil bilgisayarlarda bütün donanım bileşimlerini üzerinde toplayan ve veri aktarımı sağlayan devre kartlarına anakart denir. Bu kartların sahip olduğu güç, bilgisayarın genel performansının limitini oluşturur. Bu sebeple iyi bir anakart iyi bir bilgisayar demek! Gelin, bilgisayarınızın performansına tavan yaptıracak en iyi Asus anakart modellerine beraber bakalım.

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

İçindekiler

  • 1. Isınma problemine çözüm sunan: ASUS Rog Crosshair VIII Extreme Oyun Anakartı
  • 2. 128 GB'a kadar RAM desteği: ASUS Rog Strix B550-e Gaming Amd Am4 3.nesil Ddr4 Dp Hdmı Anakart
  • 3. Yapay zekâ destekli Asus anakart önerisi arayanlara: ASUS Rog Strix B660-A Gaming WIFI D4 B660 5333 MHz DDR4 LGA1700 ATX Anakart
  • 4. Çevrim içi oyunlara özel bir kart: Asus Tuf Gaming Z690-Plus
  • 5. Windows 10 ile uyumlu: ASUS TUF GAMING X570-PLUS DDR4 HDMI DP M.2 ATX AM4
  • 6. Hibrit soğuma bloğuyla ısınma derdine son: ASUS Prime B550m-k Amd Am4 Ddr4 Micro Atx Anakart
  • 7. Intel Celeron işlemci desteği: ASUS Rog Maxımus Z690 Hero Eva Wıfı-6 Ddr5 Hdmı-dp Thunderbold
  • 8. Neredeyse tüm Intel işlemcilerle uyumlu: ASUS Rog Maximus Xııı Extreme Glacial Lga1200 Intel Z590 Anakart
  • 9. Bilgisayarını kendisi toplamak isteyenlere: ASUS Rog Strix B550-F Gaming
  • 10. DDR5 desteği ile üstün performans: ASUS Prıme X670-p Ddr5 Am5 Atx Anakart

Yeni bir anakart almayı düşünen kişilerin aklına genellikle Asus markası gelir. Asus, oyun tutkunlarına hitap eden yüksek performanslı anakart modelleriyle gönülleri fethediyor. Eğer bilgisayarınızın performansını arttırmak, bunun için de kaliteli bir ürün istiyorsanız Asus anakart karşılaştırmasına bile izin vermeyecek modellere göz atmanızda fayda var. Piyasada yer alan en iyi Asus marka anakart seçeneklerini beraber incelemeye ne dersiniz?

1. Isınma problemine çözüm sunan: ASUS Rog Crosshair VIII Extreme Oyun Anakartı

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

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Oyunseverlerin aklını başından alacak ASUS Rog Crosshair VIII Extreme Oyun Anakartı, işlevsel özellikleri ile çok seviliyor. Oyun oynayanların en büyük sorunu olan ısınma problemine çözüm sunan ürün, kapsamlı bir termal tasarım ile hazırlanıyor. Genişletilmiş VRM soğutma blokları sayesinde hava akımını tüm kart üzerine etkili bir şekilde yayabiliyor. Kartın entegre ses kartı yine oyuncular düşünerek tasarlanıyor. Yüksek kaliteli ses için kart üzerinde ROG Clavis USB Dijital Analog Dönüştürücü yer alıyor. Aynı zamanda RGB ışıklandırma detaylarıyla hem performansa hem görselliğe hitap ediyor.

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2. 128 GB'a kadar RAM desteği: ASUS Rog Strix B550-e Gaming Amd Am4 3.nesil Ddr4 Dp Hdmı Anakart

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

En iyi Asus anakart seçeneklerinden biri olan ASUS Rog Strix B550-e Gaming Amd Am4 3.nesil Ddr4 Dp Hdmı Anakart, AMD işlemcilerle uyumlu olarak çalışabiliyor. Hızlı veri aktarımı ve performans için DDR4-SDRAM tipi dört farklı geçici bellek barındırabiliyor. Bu sayede toplamda 128 GB'a kadar ön bellek desteği sağlamak mümkün oluyor. Bilgisayarınızın daha yüksek performanslı çalışması için kullanabileceğiniz SSD diskler ile depolamayı arttırmak için tercih edebileceğiniz HDD diskler için de harici iki farklı yuvası bulunuyor. Anakart, bağlantı açısından da farklı seçenekler sunuyor. LAN, wireless ve Bluetooth bağlantısı kurulabiliyor.

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3. Yapay zekâ destekli Asus anakart önerisi arayanlara: ASUS Rog Strix B660-A Gaming WIFI D4 B660 5333 MHz DDR4 LGA1700 ATX Anakart

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

ASUS Rog Strix B660-A Gaming WIFI D4 B660 5333 MHz DDR4 LGA1700 ATX Anakart; kullanıcıya 12. nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler için uyumlu olan LGA 1700 soket ile ulaşıyor. Çok çekirdekli işlemcileri desteklemek için dayanıklı kapasitör ve özel alaşımlı bobinler içeriyor. Cihazın üzerinde yer alan yüksek iletkenli termal dolgu VRM blokları, daha rahat soğumasını ve böylelikle bilgisayarınızın performansının artmasını sağlıyor. Yüksek teknolojiyle üretilen anakart yapay zekâ desteğiyle soğutma, ağ bağlantısı ve fan gürültüsü gibi işlevleri daha etkili şekilde yönetebiliyor.

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4. Çevrim içi oyunlara özel bir kart: Asus Tuf Gaming Z690-Plus

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

Asus anakart modelleri arasında hem fiyat hem performans olarak ortalama bir ürün arıyorsanız Asus Tuf Gaming Z690-Plus'a göz atmanızda fayda var. Çevrim içi oyunlar için üretilen kart, geliştirilmiş ethernet ve TUF LANGuard teknolojisiyle kullanıcıya ulaşır. İki yönlü yapay zekâ desteği bulunan ürün, bu sayede oyun oynarken kullanılan mikrofon sesini ayarlar ve arka plan gürültüsünü azaltır. 12. nesil Intel Core işlemcilere uygun şekilde üretilir. Sıklıkla bilgisayar oyunu oynayan ve bilgisayarının performansını geliştirmek isteyen bir kullanıcıysanız bu ürünü incelemelisiniz.

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5. Windows 10 ile uyumlu: ASUS TUF GAMING X570-PLUS DDR4 HDMI DP M.2 ATX AM4

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

ASUS TUF GAMING X570-PLUS DDR4 HDMI DP M.2 ATX AM4, yüksek performansına rağmen uygun fiyatıyla dikkat çeken anakart modellerinden biri. AM4 soketi ile gelen ürün, AMD markasının birçok işlemcisiyle uyumlu olarak çalışabiliyor. AMD Ryzen serisindeki 3 ve 9. nesilden birçok işlemciyi bu ürün üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmak mümkün oluyor. Buna ek olarak DDR4 soket tipini destekleyen kart, toplamda 128 GB RAM gücüne ulaştırılabiliyor. Kartın üzerinde yerleşik olarak grafik motoru da bulunuyor. Ürün, 4096 x 2160 piksel kalitesinde görüntü üretebiliyor.

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6. Hibrit soğuma bloğuyla ısınma derdine son: ASUS Prime B550m-k Amd Am4 Ddr4 Micro Atx Anakart

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

Asus'un en iyi anakart seçeneklerini araştıran birinin ASUS Prime B550m-k Amd Am4 Ddr4 Micro Atx Anakart'a göz atmadan geçmesi neredeyse imkânsız. Anakart, uygun fiyatıyla her kullanıcıya "Acaba mı?" dedirten bir ürün. Hibrit soğuma sistemi ve fan başlıkları teknolojisini içeren kart, bu sayede yüksek performans gerektiren anlarda dahi etkili bir şekilde soğutulabiliyor. Dayanıklı yapı elemanları kullanılarak üretilmesi ile uzun yıllar boyu sorunsuz bir ürün deneyimi sunuyor. Aynı zamanda bilgisayarına hız kazandırmak isteyenler için kartın güçlü veri aktarım sistemi bulunuyor.

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7. Intel Celeron işlemci desteği: ASUS Rog Maxımus Z690 Hero Eva Wıfı-6 Ddr5 Hdmı-dp Thunderbold

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

ASUS Rog Maxımus Z690 Hero Eva Wıfı-6 Ddr5 Hdmı-dp Thunderbold gibi gelişmiş anakartlar, performansını korumak ve güvenliği arttırmak için yazılım güncellemesi alır. Asus anakart güncelleme için BIOS dosyaları Asus markasının kendi resmi internet sitesinde yayınlanır. Bu gibi durumlarda web sitesinde yer alan orijinal yazılımı yönergeleri dinleyerek yüklemek gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Asus Z690, DDR5 desteği sayesinde yüksek hız desteği sunan ve Intel işlemcilerle uyumlu LGA 1700 sokete sahip olan anakart seçeneklerinin arasında yer alır.

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8. Neredeyse tüm Intel işlemcilerle uyumlu: ASUS Rog Maximus Xııı Extreme Glacial Lga1200 Intel Z590 Anakart

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

LGA 1200 soket ile kullanıcıya ulaşan ASUS Rog Maximus Xııı Extreme Glacial Lga1200 Intel Z590 Anakart; Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 ve i9 işlemcilerle uyumlu bir şekilde çalışabilir. DDR4-SDRAM girişine uyumlu dört farklı RAM kullanılabilen kart, maksimum 128 GB ön bellek desteği sağlayabilir. Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları destekleyebilir. Yeni bir anakart aldıysanız ilk öğrenmeniz gereken şeylerden biri, Asus anakart BIOS ayarlarına giriş tuşu. BIOS ayarlarını gerçekleştirmek için bilgisayar açılırken F2 tuşuna basmanız gerekir.

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9. Bilgisayarını kendisi toplamak isteyenlere: ASUS Rog Strix B550-F Gaming

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

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AM4 soket uyumlu bir anakart arıyorsanız ASUS Rog Strix B550-F Gaming tam size göre olabilir. Özellikle oyun tutkunları düşünülerek imal edilen ürün; AMD Ryzen 3000, 5000 ve 5000 G masaüstü işlemcileri ile uyumlu olarak çalışabilir. En iyi oyun bağlantısı için ürünün USB 3.2 gen 2 Type C ve HDMI 2.1 çıkışları var. Bunlara ek olarak sorunsuz bir ağ iletişimi sunmayı amaçlayan anakart, yerleşik olarak LANGuard ve Wi-Fi 6E modüllerini kart üzerinde bulundurur. Oyun oynayanların en büyük sorunu olan sıcaklık için de akılcı çözümler sunar. Ayrıca bilgisayarını kendisi toplamak isteyenler için "kendin yap dostu tasarım" ile üretilir.

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10. DDR5 desteği ile üstün performans: ASUS Prıme X670-p Ddr5 Am5 Atx Anakart

Bilgisayarınızın performasını arttıracak en iyi Asus marka anakart önerileri

ASUS Prıme X670-p Ddr5 Am5 Atx Anakart, bilgisayarının performansını arttırmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. AMD işlemciler için uyumlu olan AM5 soketi ile üretilen anakart, aynı zamanda DDR5 tipi RAM girişlerini destekler. Bu karttan satın alan ve Windows 11 yüklemek isteyenlerin aklına ilk olarak "Asus anakart TPM açma nedir?" sorusu gelebilir. TPM anakart üzerinde yer alan ve şifreleme anahtarlarını saklayan bir tür mikroçip. Windows 11 için gerekli olan TPM 2.0 (Trusted Platform Modul) modülü, "Güvenilir Platform Modülü" anlamına gelir. Eğer anakart üzerinde uygun TPM varsa BIOS üzerinden açılarak kullanılabilir.

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