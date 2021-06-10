Bilimsel sır! ‘Geceleri parlayan kadın’ olarak anılan Anna Monaro’nun tuhaf hikayesi

Istria'daki küçük Pirano hastanesinde hasta yatan Maria Gherardi uykumak için çabalarken bir anda odayı aydınlatan bir ışık fark etti. İlk başlarda bu ışığa anlam veremedi. Çevreye dikkatli bir şekilde baktığında ışığın aynı odada yattığı Anna Monaro’nun bedeninden yayıldığını gördü. Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Maria, hemen hemşirelere haber verdi. Hastanenin müdürü olan Dr. Domenico Sambo, durumu öğrenince bizzat hastayı muayene etmeye karar verdi. Muayene sırasında bahsedilen mavi ışığı gördü ve Anna’yı hemen uyandırarak açıklama yaptı. Anna’ya mavi ışık yaydığı söylendiğinde ise 42 yaşındaki kadın duruma aldırış etmedi ve bunun bir ilahi işaret olduğundan bahsetti.

1934 yılının Mart ayında, günümüzde Slovenya olarak kabul edilen ancak eskiden İtalya’ya ait olan Pirano şehrinde akıl almaz bir olay yaşandı. İtalya'daki Pirano hastanesinde yatan Anna Monaro isimli bir kadın derin uykudayken vücudun tüm odayı aydınlatacak kadar güçlü ve mavi bir aleve benzeyen bir ışık yayılıyordu. Bu ilginç olay 8 Mart 1934 yılında başladı.

Dr. Sambo, kasabadaki saygın kişileri hastaneye davet ederek bu gizemli olayı çözmek istedi. 9-19 tarihleri arasında bu kişilerin hepsi mavi ışığa tanık oldu. Parlaklık bazen Anna'nın göğüslerinin üzerinde parlayan bir küre şeklinde, bazen kalbinden çıkan bir koni şeklinde, bazen de göğsünden birkaç saniye süren, birkaç ışık huzmesi şeklinde beliriyordu. Işık battaniyelerin arasından görülebilecek kadar yoğundu.

Pirano’da yaşanan bu gizemli olay kısa bir süre sonra İtalya’nın diğer şehirlerinde de yankı buldu. Çevre şehirlerden gelen doktorlar, yanlarında bir X-ray makinesi, bir galvanoskop, bir elektroskop ve bir kamera ile gelerek durumu incelemeye başladı. Anna üzerinde yüzlerce test yapıldı ve gizemli kadının uyku sırasındaki durumu videoya çekildi. Yapılan testlerde herhangi bir anormalliğe rastlanmadı. Bunun üzerine Anna’yı kontrole din adamları ve psikologlar gelmeye başladı. Bazı kaynaklarda, dünyaca ünlü fizikçi Enrico Fermi'nin bile başucuna çağrıldığı söyleniyor.

Haziran ayında bu gizemli parıltı bir şekilde ortadan kalktı. Eylül'de İtalyan tıp dergisi La Ricerca Scientifica'da Anna'ya yapılan tüm muayenelerin 52 sayfalık bir raporu yayınlandı. Anna'nın mavi parlamasının nedeni bugün hala bir sır ve muhtemelen öyle kalacak.



