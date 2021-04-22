Tıp tarihinin en büyük sansasyonu! Tavşan doğurduğunu iddia eden sahtekar kadın: Mary Toft

Tarihler 1726’yı gösterdiğinde Goldming Surrey kasabasında yaşayan Mary Toft isimli bir kadın tam anlamıyla tıbbi bir sansasyon yarattı. Toft, doğum yaptığını iddia ederek kasabanın cerrahı John Howard’ı evine çağırdı. Howard, sıradan bir doğum için gittiği evde tıp tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir olaya şahit oldu. Çünkü Mary Loft’un rahminden bir tavşan çıkarttı. Canlı canlı bir tavşanın doğumunu gerçekleştiren Howard şaşkınlık içindeydi. İlk başlarda duruma inanamadı ancak birkaç hafta sonra yine Mary Toft tarafından doğum yaptırması için çağrıldı. Bu doğumla beraber tam 9 kere Mary Toft’un evine giden doktor her defasında ölü bir tavşanla karşılaşıyordu. Bu imkansız olaya anlam veremeyen doktor, büyük şehirlerde yaşayan ünlü cerrahlara mektup yazarak Mary Toft’un durumunu anlattı.
Kısa bir süre sonra haber, kraliyet ailesinin doktorlarına kadar ulaştı. Kral I. George'un anatomist hekimi Nathanael St. Andre ve Londralı kadın doğum uzmanı Sir Richard Manningham, durumu incelemek doktor Howard ile bir araya geldi. Mary Toft, doktorlara yakın bir dönemde çocuk düşürdüğünü daha sonrasında canının sürekli tavşan eti istediğini ve rüyasında eteklerinden tavşanlar çıktığını gördüğünü söyledi. Üç doktor durumu çözmek için bir araya geldiği sırada Mary Toft, 18 doğum daha yaptı. Bu doğumların bazılarında yalnızca tavşan eti bulunuyordu.
Doktorlar, ölü tavşanlardan birinin akciğerlerini su dolu bir kaba koyduklarında içinden hava kabarcıkları çıktığını gördüler. Bu durum tavşanın doğumdan önce canlı olduğunu gösteriyordu. Bununla beraber tavşanlarda plasenta ve göbek bağı bulunmuyordu. Doktor Richard Manningham, olayın tamamen düzmece olduğunun farkına varsa da John Howard ve St. Andre bu konuyu gerçek olarak algılıyordu. Hatta St. Andre, konu ile alakalı bir kitap bile yazmıştı.
Mary Toft’un birkaç komşusu, kocasının Mary Toft’a sürekli canlı tavşan taşıdığını gördüklerini söyleyince işler içinden çıkılmaz bir noktaya ulaştı. Doktor Richard Manningham, Mary Toft'a gerçeği itiraf etmesini yoksa rahmini kontrol edeceğini söyledi. Bunun üzerine Mary Toft, tavşanları canlı haldeyken kendisinin rahmine koyduğunu ve insanları kandırdığını itiraf etti. Olaya inanan doktor John Howard ve Nathanael St. Andre'nin ise meslek hayatı sona erdi.
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