Tıp tarihinin en büyük sansasyonu! Tavşan doğurduğunu iddia eden sahtekar kadın: Mary Toft

Tarihler 1726’yı gösterdiğinde Goldming Surrey kasabasında yaşayan Mary Toft isimli bir kadın tam anlamıyla tıbbi bir sansasyon yarattı. Toft, doğum yaptığını iddia ederek kasabanın cerrahı John Howard’ı evine çağırdı. Howard, sıradan bir doğum için gittiği evde tıp tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir olaya şahit oldu. Çünkü Mary Loft’un rahminden bir tavşan çıkarttı. Canlı canlı bir tavşanın doğumunu gerçekleştiren Howard şaşkınlık içindeydi. İlk başlarda duruma inanamadı ancak birkaç hafta sonra yine Mary Toft tarafından doğum yaptırması için çağrıldı. Bu doğumla beraber tam 9 kere Mary Toft’un evine giden doktor her defasında ölü bir tavşanla karşılaşıyordu. Bu imkansız olaya anlam veremeyen doktor, büyük şehirlerde yaşayan ünlü cerrahlara mektup yazarak Mary Toft’un durumunu anlattı.

Kısa bir süre sonra haber, kraliyet ailesinin doktorlarına kadar ulaştı. Kral I. George'un anatomist hekimi Nathanael St. Andre ve Londralı kadın doğum uzmanı Sir Richard Manningham, durumu incelemek doktor Howard ile bir araya geldi. Mary Toft, doktorlara yakın bir dönemde çocuk düşürdüğünü daha sonrasında canının sürekli tavşan eti istediğini ve rüyasında eteklerinden tavşanlar çıktığını gördüğünü söyledi. Üç doktor durumu çözmek için bir araya geldiği sırada Mary Toft, 18 doğum daha yaptı. Bu doğumların bazılarında yalnızca tavşan eti bulunuyordu.