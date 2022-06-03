Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması

Daha önce bir kadına ilaç verip cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl hapis cezası alan Bill Cosby yeni suçlamayla karşı karşıya.



Üç yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Judy Huth isimli bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Olayın yaşandığı dönem henüz 16 yaşında olan Huth, 1975’te Playboy Malikanesi’nde Cosby’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek dava açtı.

84 yaşındaki oyuncu Huth’un iddialarını reddetti.



Mahkemeye video konferans aracılığıyla katılan Cosby, hastalığı nedeniyle görmesinin zayıfladığı bir gözünün ise hiç görmediği bildirildi.



