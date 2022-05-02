Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanmalarının perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanmalarının perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

02.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kişilerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşi Melinda ile 2021 yılında 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Boşanmanın ardından servetlerini bölüştüklerini itiraf eden Gates, boşanma tazminatı olarak köpeklerini yanına almasının kendisini öldürdüğünü itiraf etti.

Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanmalarının perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Mega zengin Microsoft kurucusunun 27 yıllık karısı Melinda'dan boşandığı geçen Ağustos ayında doğrulandı. İkilinin boşanmalarına ihanetin neden olduğu iddiaları konuşulurken, Gates’in eşine rekor miktarda tazminat ödediği öne sürülmüştü. Bill Gates 100 milyar sterlinlik servetinin bir kısmını eşiyle paylaştığını itiraf ederken kendisini üzen durumun eski karısının aile köpeklerini yanına almasının olduğunu söyledi.

Şaka olarak başlamıştı! İlişkilerine başka bir kadını davet edince çokeşliliğe geçiş yaptılarŞaka olarak başlamıştı! İlişkilerine başka bir kadını davet edince çokeşliliğe geçiş yaptılar

“DÜNYA NE KADAR KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜĞÜMÜ BİLMELİ”

1

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi, The Sunday Times'a verdiği röportajda kimin neye sahip olduğuna karar vermenin adil bir şekilde ilerlediğini söyledi. Ancak söz konusu evcil hayvanları olduğunda Bill Gates kendisine haksızlık yapıldığını savunarak, "Köpeği aldı. Beni bununla öldürdü. Hayır, şaka yapıyorum. Dünya ne kadar kötü muamele gördüğümü bilmeli. Hayır, şaka yapıyorum. Birbirimize kötü davranmadık” dedi.

2

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, eski eşiyle iş ortaklıklarının sürmesinden mutluluk duyduğunu anlattı.

Sosyal medya kullanıcısının itirafı herkesi şaşırttı! Damadıyla cinsel ilişkiye giren kayınvalide aileyi dağıttıSosyal medya kullanıcısının itirafı herkesi şaşırttı! Damadıyla cinsel ilişkiye giren kayınvalide aileyi dağıttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdiGenç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi
O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"
Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”
Anahtar Kelimeler:
Bill Gates
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

İlginizi Çekebilir

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.