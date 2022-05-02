Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanmalarının perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Mega zengin Microsoft kurucusunun 27 yıllık karısı Melinda'dan boşandığı geçen Ağustos ayında doğrulandı. İkilinin boşanmalarına ihanetin neden olduğu iddiaları konuşulurken, Gates’in eşine rekor miktarda tazminat ödediği öne sürülmüştü. Bill Gates 100 milyar sterlinlik servetinin bir kısmını eşiyle paylaştığını itiraf ederken kendisini üzen durumun eski karısının aile köpeklerini yanına almasının olduğunu söyledi.

“DÜNYA NE KADAR KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜĞÜMÜ BİLMELİ”

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi, The Sunday Times'a verdiği röportajda kimin neye sahip olduğuna karar vermenin adil bir şekilde ilerlediğini söyledi. Ancak söz konusu evcil hayvanları olduğunda Bill Gates kendisine haksızlık yapıldığını savunarak, "Köpeği aldı. Beni bununla öldürdü. Hayır, şaka yapıyorum. Dünya ne kadar kötü muamele gördüğümü bilmeli. Hayır, şaka yapıyorum. Birbirimize kötü davranmadık” dedi.

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, eski eşiyle iş ortaklıklarının sürmesinden mutluluk duyduğunu anlattı.



