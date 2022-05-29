Billur Kalkavan kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle ilgili konuştu! "Buğra, kaçmadı"

Billur Kalkavan son hali ortaya çıkınca akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Kalkavan, bu süreçte kendisine en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu belirtti.

Kansere yakalanan Billur Kalkavan HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaşadıklarını anlattı. Billur Kalkavan, nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek kontrole gitti. Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istedi. Tomografi sonuçları ortaya çıkınca sol akciğerindeki kütlesinin kanser hücresi olduğu ve vücuda yayıldığını öğrendi.

Billur Kalkavan tedavi sürecinde en büyük desteği kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinden görüyor.

Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadır'ın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularına yanıt verdi de "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

