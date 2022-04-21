Bilmece gibi! Cesedin karnında yazılı olan şeyin gizemi çözülemiyor

Cuma günü ABD’nin Teksas eyaletinde otoyolun yakınlarındaki bir gölde bir kadın cesedi bulundu. Polisler kadına dair herhangi bir bilgiye ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Salı günü genç kadının yüzünün bir taslağı yayınlandı. Aynı zamanda gövdesinin sağ tarafından bulunan ve gizemi çözülemeyen dövmesinin ve vücudunda bulunan diğer dövmelerin de çizimleri hazırlandı.

3 DÖVMESİ VARDI

Gövdesinin sağında bulunan dövmenin FOE olarak okunan üç bitişik el yazısı harfinden oluştuğu düşünülüyor. Kadının sırtının alt kısmında bulunan bir başka dövmede ise yine bitişik el yazısı harfleriyle ‘Kader’ yazılıydı. Çizimi yapılan 3. dövme ise sağ kolunun iç kısmında bulunuyordu ve şapka takan sakallı bir adamın karikatürize edilmiş bir görüntüsüydü. Kadının yüzünün taslağı ise kısa saçlı, temiz yüzlü beyaz bir kadını resmediyordu.

AÇIKLANAMAYAN BİR ÖLÜM

Araştırmacılar, polis taslağının yanı sıra kimliği tespit edilemeyen kadının dövmelerinin ve açıklamalarının, gizemli kadını teşhis edecek birilerini bulma şansını artıracağını umuyorlar. Olay, açıklanamayan bir ölüm olarak araştırılıyor. Kadının nasıl öldüğü ya da gölde ne kadar süredir bulunduğu belli değil.



