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Bilmece gibi olay! ''Benden sonra doğmuş dört kardeşim daha var ama ailenin en küçüğü benim''

06.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada @osamabinthottin kullanıcı adıyla bilinen Laney isimli genç kadın, yakın zamanda paylaştığı bir gönderi ile kafa karıştırdı. Sekiz kardeşi olduğunu söyleyen genç kadın, kendisinden küçük 4 kardeşi daha olmasına rağmen ailenin en küçüğü olduğunu açıkladığı gönderisiyle takipçilerinin aklının sınırlarını zorladı.

Bilmece gibi olay! ''Benden sonra doğmuş dört kardeşim daha var ama ailenin en küçüğü benim''

Laney'in in diğer kardeşleri ya ikiz ya da üçüzlerdi. Sadece Laney tek dünyay gelmişti. Ayrıca kendisinden sonra doğan 4 kardeşi olmasına rağmen evin en küçüğüydü. Durum garip görünse de her şeyin bir açıklaması vardı. Laney'in ailesi doğal yollardan çocuk sahibi olamadıkları için tüp bebek tedavisine başvurmuştu ve Laney'in tüm kardeşleri annesinin 25 yıl önce dondurulan yumurtalarından dünyaya gelmişti.

İMKANSIZ DEMİŞLERDİ

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En büyük kardeşleri olan üçüzler bundan 23 yıl önce dünyaya geldiler. Ailesi yalnızca üçüzleri olacağını düşünüyordu çünkü doktorlar onlara annesinin doğal yollarla hamile kalamayacağını söylemişti. Ancak daha sonra mucizevi bir şekilde doğal yollarla Laney dünyaya geldi. Bir süre sonra ailesi dondurulmuş 4 yumurtaları daha olduğunu hatırladılar ve bunların ikisini daha kullanmaya karar verdiler. Böylece bir ikizleri daha oldu.

BAŞARILI OLMAZ SANDILAR AMA...

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Son kalan iki yumurtayı da ziyan etmek istemediler ve başarılı olamayacağı düşüncesiyle onları da işleme aldılar. Ancak düşündükleri gibi olmadı ve bir ikiz daha dünyaya geldi. Böylece ailenin yedisi tüp bebek yoluyla dünyaya gelmek üzere tam sekiz çocuğu oldu. Yani önce üçüzler, sonra Laney, sonra ikizler ve onları takip eden son ikizler dünyaya geldi.

KAFA KARIŞTIRDI

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Ancak teknik olarak, tüm yumurtalar bundan 23 yıl önce aynı tarihte döllendiğinden, Laney ailenin en küçüğü oluyordu. Laney'in gönderisi tartışmalı olsa da, kendisi gibi birçok kullanıcının da kafasını karıştırırken, kısa sürede ilgi odağı oldu.


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