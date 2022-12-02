Sonunda bu da oldu! Süpermarketin ortasında bluzunu indirip çocuğunu emzirdi... Bir de o anları paylaştı

Sosyal medyada yaklaşık 108 bin takipçisi bulunan ve ‘Ms. Calcium Cannons’ kullanıcı adını kullanan bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TikTok’ta genellikle anne-çocuk ve ebeveynlik içerikleri çeken kadın son gönderisinde sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bir süpermarketin rafları arasında bluzunu indirerek alışveriş arabasına oturttuğu çocuğunu emzirmeye başlayan ‘Ms. Calcium Cannons’ isimli kullanıcının gönderisi kısa sürede 3.5 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü durumu doğal karşılarken diğer bir bölümü ise toplum içinde yapılan bu davranışı normal bulmadı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Bebeklerin toplum içinde emzirilmesini tamamen destekliyorum ama bir süpermarketin ortasında değil” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aslında herkesin emzirmekten yana olduğunu düşünüyorum ancak bu kadar açık bir şekilde değil” dedi.



