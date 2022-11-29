Yalnızca bir ilişki içindeyken regl oluyor! ''O kadar acı verici ki ilişkiden vazgeçtim''

Ilana, 262.000'den fazla beğeni alan gönderisini "Jinekoloğuma regl olduğum için ilişkimi bırakmam gerektiğini söyledim.'' başlığıyla paylaştı. Yalnızca bir ilişkide olduğu zamanlar regl olduğunu, ancak geldiklerinde dayanılmaz derecede acı verici olduklarını söyleyen genç kadın bu yüzden doktoruna ve internetteki herkese flört etmekten vazgeçtiğini ve sadece acıya değecek özel biri geldiğinde fikrini değiştireceğini söyledi.

''İLİŞKİDE OLMAK İÇİN PARA ÖDÜYORUM''

Dayanılmaz bir acıyla gelen periyodlarından ötürü yoğun bir acı çektiğini söyleyen genç kadın, "Gerçekten çok tuhaftı. Erkek arkadaşım sadece beni strese sokmakla kalmadı, aynı zamanda adet görmeme de neden oldu. Periyodlarım yoğun için tamponlara ne kadar para harcadığımı tahmin bile edemezsiniz. Kelimenin tam anlamıyla bir ilişkide aktif olmak için para ödüyordum .'' diye konuştu.

DOKTORA GİTTİ

Normal koşullarda yılda bir kez regl olduğunu ve bunun oldukça acısız ve sağlıklı hissettirdiğini söyleyen Ilana, ilk cinsel ilişkisini 26 yaşında yaşadığını ve bunun ardından 28 günde bir regl olmaya başladığını anlattı. Ilana öncesinde aylarca adet görmediğini iddia etti ve bu yüzden merakla doktora gidip bunu sordu. Ancak durumu normaldi çünkü bazı kadınların hormonları bu şekilde çalışabiliyordu.

''YEMİNLERİMİN BİR PARÇASI''

O zamandan beri ilişki yaşamayı bıraktığını söyleyen genç kadın, "Biri benim için yeterince iyi olmalı ve onu o kadar çok sevmeliyim ki regl olmayı göze alayım. Bu onun için bir fedakarlık gibi olmalı. Yeminlerimin bir parçası olmalı: 'Seni o kadar çok seviyorum ki, her 28 günde bir içimden kırmızı bir muson yağmasına değer.' "diye konuştu.