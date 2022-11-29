Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yalnızca bir ilişki içindeyken regl oluyor! ''O kadar acı verici ki ilişkiden vazgeçtim''

Yalnızca bir ilişki içindeyken regl oluyor! ''O kadar acı verici ki ilişkiden vazgeçtim''

29.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Ilana, eski sevgilisiyle ilişkisi varken daha sık regl olmaya başladıktan sonra ilişki yaşamaya son verdiğini ve ilişkisini kestikten sonra hiç adet görmediğini açıkladı. Gönderisiyle viral olan genç kadın, acı dolu regl deneyimleri yüzünden ilişki yaşamaktan vazgeçtiğini ve bekar ve acısız hayatından oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Yalnızca bir ilişki içindeyken regl oluyor! ''O kadar acı verici ki ilişkiden vazgeçtim''

Ilana, 262.000'den fazla beğeni alan gönderisini "Jinekoloğuma regl olduğum için ilişkimi bırakmam gerektiğini söyledim.'' başlığıyla paylaştı. Yalnızca bir ilişkide olduğu zamanlar regl olduğunu, ancak geldiklerinde dayanılmaz derecede acı verici olduklarını söyleyen genç kadın bu yüzden doktoruna ve internetteki herkese flört etmekten vazgeçtiğini ve sadece acıya değecek özel biri geldiğinde fikrini değiştireceğini söyledi.

''İLİŞKİDE OLMAK İÇİN PARA ÖDÜYORUM''

2_Screenshot-2022-11-29-at-08573

Dayanılmaz bir acıyla gelen periyodlarından ötürü yoğun bir acı çektiğini söyleyen genç kadın, "Gerçekten çok tuhaftı. Erkek arkadaşım sadece beni strese sokmakla kalmadı, aynı zamanda adet görmeme de neden oldu. Periyodlarım yoğun için tamponlara ne kadar para harcadığımı tahmin bile edemezsiniz. Kelimenin tam anlamıyla bir ilişkide aktif olmak için para ödüyordum .'' diye konuştu.

DOKTORA GİTTİ

2518648-728xauto

Normal koşullarda yılda bir kez regl olduğunu ve bunun oldukça acısız ve sağlıklı hissettirdiğini söyleyen Ilana, ilk cinsel ilişkisini 26 yaşında yaşadığını ve bunun ardından 28 günde bir regl olmaya başladığını anlattı. Ilana öncesinde aylarca adet görmediğini iddia etti ve bu yüzden merakla doktora gidip bunu sordu. Ancak durumu normaldi çünkü bazı kadınların hormonları bu şekilde çalışabiliyordu.

''YEMİNLERİMİN BİR PARÇASI''

0_Screenshot-2022-11-29-at-08573

O zamandan beri ilişki yaşamayı bıraktığını söyleyen genç kadın, "Biri benim için yeterince iyi olmalı ve onu o kadar çok sevmeliyim ki regl olmayı göze alayım. Bu onun için bir fedakarlık gibi olmalı. Yeminlerimin bir parçası olmalı: 'Seni o kadar çok seviyorum ki, her 28 günde bir içimden kırmızı bir muson yağmasına değer.' "diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni trendi! Regl kanıyla bakın ne yapıyorlar

Sosyal medyanın yeni trendi! Regl kanıyla bakın ne yapıyorlar

 Regl kanamasını böyle durduruyorlar! İnek dışkısı ve gazete...

Regl kanamasını böyle durduruyorlar! İnek dışkısı ve gazete...

 Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

 Güzellik formülü şaşırttı! Kendi regl kanını içip yüzüne sürdü

Güzellik formülü şaşırttı! Kendi regl kanını içip yüzüne sürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç kişilik ilişki yaşıyorlar! “Dördüncü kişiyi arıyoruz”Üç kişilik ilişki yaşıyorlar! “Dördüncü kişiyi arıyoruz”
Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi!Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi!
Altın ararken taş buldu! Değeri dudak uçuklattıAltın ararken taş buldu! Değeri dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
tiktok regl ilişki sorunları regl ağrısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.