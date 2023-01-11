BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) kayıtları ve sınav tarihleri konusunda açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeteneklere göre aday değerlendirme sürecinin Ocak ayı itibarıyla gerçekleşeceğini açıkladı. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? 2023 MEB BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...
Aday gösterilme süreci 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023'te açıklanacak.
Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilir. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilir.
05-09 Aralık 2022
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022
Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022
Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023
Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023
28 Temmuz 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi