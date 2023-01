BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) kayıtları ve sınav tarihleri konusunda açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeteneklere göre aday değerlendirme sürecinin Ocak ayı itibarıyla gerçekleşeceğini açıkladı. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? 2023 MEB BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Aday gösterilme süreci 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023'te açıklanacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilir. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilir.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022

Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022

Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023

Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023

09 Nisan 2023

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023

İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023

İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023

05 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023

28 Temmuz 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi