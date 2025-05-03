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Bindikleri uçak bataklığa düşünce dehşeti yaşadılar! Timsah ve yılanlarla 36 saat geçirdiler: "Sadece birkaç metre uzağımızdaydı"

Amazon’da bataklığa düşen uçağın yolcuları, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat kurtarılmayı bekledi. Yapılan açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğü belirtilirken, yolcular timsahlardan korunmak için uçağın üzerine çıktıklarını ifade etti.

Bindikleri uçak bataklığa düşünce dehşeti yaşadılar! Timsah ve yılanlarla 36 saat geçirdiler: "Sadece birkaç metre uzağımızdaydı"
Begüm Özkaynak

Amazon’da bataklığa düşen uçağın yolcularının, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat boyunca kurtarılmayı beklediği bildirildi. Bolivya yetkilileri, kazanın ardından 1 çocuk, 3 kadın ve pilotun helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

“TİMSAHLAR BİZDEN SADECE BİRKAÇ METRE UZAKTAYDI"

Kazanın, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde, Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldiği belirtildi. Pilot Pablo Andres Velarde, yerel basına yaptığı açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi. Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.

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YANLARINDA YİYECEK OLARAK SADECE 'MANYOK UNU' VARMIŞ

Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.

(DHA)

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Amazon yılan uçak timsah bataklık
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