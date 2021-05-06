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  4. Bingöl'de korkunç olay! Foseptikten parçalanmış ceset çıktı

Bingöl'de korkunç olay! Foseptikten parçalanmış ceset çıktı

06.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 26 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni, foseptikte parçalanmış halde bulundu. Cinayetle ilgili detaylı araştırma başlatıldı.

Bingöl'de korkunç olay! Foseptikten parçalanmış ceset çıktı

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme parçalanmış cesedin köyde oturan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından kuyudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Cinayet olayıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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