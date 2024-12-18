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Bir adet portakalla yapılabilecek en güzel tatlı: Mis gibi kokan portakallı kek tarifi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.12.2024 16:08
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Evi saran mis gibi kek kokusunu kim sevmez ki? Hele bir de portakallı ise. Bu tarif ile içi yumuşacık, kokusu mis gibi portakallı kek hazırlayabilirsiniz.

Bir adet portakalla yapılabilecek en güzel tatlı: Mis gibi kokan portakallı kek tarifi!
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon -

Vazgeçilmez tatlılardan biri olan kek, büyük küçük herkesin sevdiği lezzetlerden biri. Klasik kek tariflerinden sıkılanlara mis gibi kokan portakallı kek tarifi ile geldik. Şef Burçin Arda'nın portakallı kek tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 büyük boy portakal
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 7 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

TARİF

  • İlk olarak portakalın kabuğunu soymadan küp küp doğrayın ve derin bir karıştırma kabına alın.
  • Dilimlenmiş portakalın üzerine 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şeker ve 7 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.
  • Karışımı blender ile sıvı hale getirin.
  • 2 su bardağı un ve birer paket kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
  • 170 derece fansız fırında ortalama 1 saate yakın pişirin.
  • 50. dakikadan sonra kürdan testi yapabilirsiniz.
  • Sos için 1 portakalın suyu ve 1 yemek kaşığı toz şekeri kaynatın fırından çıkan kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra sıcak portakallı şerbeti üzerine dökün.
  • Sosu tamamen emdikten sonra üzerini beyaz çikolatayla veya glazür sosla süsleyin.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
portakal kek tarifi kek
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