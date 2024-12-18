Bir adet portakalla yapılabilecek en güzel tatlı: Mis gibi kokan portakallı kek tarifi!

Vazgeçilmez tatlılardan biri olan kek, büyük küçük herkesin sevdiği lezzetlerden biri. Klasik kek tariflerinden sıkılanlara mis gibi kokan portakallı kek tarifi ile geldik. Şef Burçin Arda'nın portakallı kek tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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