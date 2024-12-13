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Garanti en iyi pizza tarifi! Evde karışık pizza nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.12.2024 16:47
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Büyük, küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri de pizza. Pizzanın bu kadar sevilmesinin bir sebebi kendi damak zevkinize göre hazırlayabiliyor olmanız. Aşağıda yer alan tarif ile garanti en iyi pizza hamurunu hazırlayıp içine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek tadına doyamayacağınız pizzalar hazırlayabilirsiniz. Peki, evde en kolay pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Garanti en iyi pizza tarifi! Evde karışık pizza nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç dilim 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Evde en iyi pizza tarifini yapmaya hazır olun! Birçok farklı pizza tarifinden en kolay ve garanti olanı arıyorsanız bu pizza tarifi tam size göre. İşte adım adım kolay pizza yapımı...

MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt (ılık)
  • 1 su bardağı su (ılık)
  • 1 küçük paket kuru maya (10gr)
  • 2 çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 5,6 bardak un
  • Sos için;
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı ketçap
  • Kekik
  • Fesleğen
  • Sarımsak tozu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF

  • Ele yapışmayan ve çok sert de olmayan güzel bir hamur elde edin.
  • Tezgahta özleşene dek yoğurmak önemli.
  • Hava almayacak şekilde kapatıp 30-40 dakika mayalandırın.
  • Daha sonra biraz yoğurun. İnce sevenler 3 bezeye bölüp açın.
  • Pizza tepsisini yağlamanıza gerek yok.
  • Eğer cam tepside veya fırın tepsisinde yapacaksanız tabanı yağlayın veya yağlı kağıt yerleştirin. Pizza tepsiniz yoksa bu hamuru klasik fırın tepsisine de tek parça şeklinde yapabilirsiniz.
  • Daha sonra tüm sos malzemelerini karıştırıp çok az su ilavesi ile kıvamı açın.
  • Hamura önce sosu sürün ardından bolca rende kaşar veya mozarella serpin.
  • Hamurun üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyip en son çok az daha peynir serpip 200 derece sıcak fırına verin.
  • Pizzanın yanları ve altı kızarana kadar pişirin.
  • Malzemelere örnek olarak, mantar, mısır, kırmızı biber, çarliston biber, sarı biber, domates, sucuk, sosis, siyah veya yeşil zeytin kullanabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
pizza tarif
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