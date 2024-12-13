Garanti en iyi pizza tarifi! Evde karışık pizza nasıl yapılır?

Büyük, küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri de pizza. Pizzanın bu kadar sevilmesinin bir sebebi kendi damak zevkinize göre hazırlayabiliyor olmanız. Aşağıda yer alan tarif ile garanti en iyi pizza hamurunu hazırlayıp içine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek tadına doyamayacağınız pizzalar hazırlayabilirsiniz. Peki, evde en kolay pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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