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Bir Aile Hikayesi bitiyor mu? Fox TV'den flaş karar! Bir Aile Hikayesi 18. ve final bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 16.10.2019 02:36 | Son Güncelleme

Fox TV'de 2. sezonuyla ekranda olan Bir Aile Hikayesi dizisi final yapıyor. Dünyaca ünlü dizi This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi'nin 18. ve final bölüm fragmanı da yayınlandı. Celil Nalçakan ve Songül Öden'in başrollerde oynadığı dizi çarpıcı bir bölümle ekrana veda edecek. Peki Bir Aile Hikayesi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 18. bölüm fragmanı

Bir Aile Hikayesi bitiyor mu? Fox TV'den flaş karar! Bir Aile Hikayesi 18. ve final bölüm fragmanı yayınlandı

FOX'un sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi erken final yaparak ekrana veda ediyor. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapıyor. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran paylaşıyor.

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Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran'ın paylaştığı yapım bu hafta yayınlanacak olan 18. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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Bir Aile Hikayesi, final bölümüyle 19 Ekim Cumartesi 20.00’de FOX’ta!

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BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?
Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

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Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

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