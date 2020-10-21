MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Annenin Günahı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Annenin Günahı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Annenin Günahı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Annenin Günahı konusu nedir, oyuncuları kimler?

21.10.2020 23:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'ndan ilk fragman yayınlandı. Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Peki Bir Annenin Günahı dizisi konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisinden ilk fragman.

Limon Yapım/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı'nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.

5f87ed263ab1661cc4190e9d

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi.

5f87ed6f3ab1661cc4190ea8

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor.

5f87ed263ab1661cc4190e9e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyorFox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor
Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oxford aşı denemelerine katılan gönüllü yaşamını yitirdi

Oxford aşı denemelerine katılan gönüllü yaşamını yitirdi

21 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

21 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt

'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt

NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!

Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!

Paşinyan'ın açıklamalarına tepki

Paşinyan'ın açıklamalarına tepki

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Diğer Haberler

Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor

Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor

Kırmızı Oda 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Celil Nalçakan hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda dizisinde!

Show TV yayın akışında yok... Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Asuman’la Sevgili Dünürüm bitti mi?

Sevilen yarışma yayından mı kalktı?

Masumlar Apartmanı dizisinde merak edilen soruya cevap verildi! Su faturası borcu herkesi şaşkına çevirdi!

Su faturası merak konusu olmuştu! İşte eve gelen fatura

Babil 17. bölümden yeni fragman yayınlandı! Babil'e Eda ve Egemen'in evliliği damga vuracak!

Babil'e sürpriz evlilik damga vuracak!

Hekimoğlu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede AIDS paniği! Hekimoğlu 22. son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu'nda AIDS paniği!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.