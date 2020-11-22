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Bir Annenin Günahı ilk bölümüyle ekrandaydı... 21 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

21 Kasım Cumartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 21 Kasım Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 21 Kasım Cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

Bir Annenin Günahı ilk bölümüyle ekrandaydı... 21 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

21 Kasım Cumartesi akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, Bir Annenin Günahı, Sen Çal Kapımı, İbo Show, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet etti. 21 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları** açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

Dün Show TV'de öğleden sonra Doğa Rutkay’ın sunumuyla Çocuktan Al Haberi ekranlara geldi. Akşam kuşağında ise başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı.

ATV'de akşam kuşağında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunlar’ın rol aldığı Bir Annenin Günahı dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra İbo Show yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu ve yeni bölümüyle sevilen dizi Sen Çal Kapımı ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Gönül Dağı dizisi yine yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye programı yayınlandı.

TV yayın akışı 21 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 21 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

21 KASIM 2020 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 21 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

21 Kasım total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

Show TV'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci sıraya yerleşti.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Gülbin Tosun ile Ana Haber Hafta Sonu ikinci oldu.

TRT 1 ekranlarına gelen Gönül Dağı dizisi listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.

TV 8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yemek programı ise kendine dördüncü sıradan yer buldu.

Show TV’de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin özet bölümü total reyting listesinde beşinci sırada bulundu.

Show Ana Haber altıncı sıraya yerleşirken İbo Show yedinci, Sen Çal Kapımı dizisi ise sekizinci sırada günü kaptı. Kanal D’de ilk bölümüyle ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi totalde on dördüncü, AB’de ise onuncu sırada yerini aldı.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yerini alırken, MasterChef Türkite ikinci sırada, Gönül Dağı üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada İbo Show yer alırken Sen Çal Kapımı dizisini Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi takip etti.

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