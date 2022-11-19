Bir bisiklete 9 çocuğu sığdırdı! Kendisiyle birlikte 10 kişilik yolculuk sosyal medyada tepki çekti

Jaiky Yadav isimli bir kullanıcı tarafındna Twitter’a yüklenen video yaklaşık 200 bin görüntülenmeye ulaştı. Adam üç çocuğunu bisikletin arka koltuğuna yerleştirirken dördüncüsünü yolculuk için sırtına aldı. Beşinci çocuk ise ön tekerleğin üzerinde babasına dönük oturdu. Diğer iki çocuk ise bisikletin ön çubuğundaki yerini aldı. Kalan iki çocuk babalarının kollarına oturarak yolculuk yaptı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada kısa süree popüler olan görüntülerin sonrasında kullanıcılar gönderiye yorum yapmak için adeta birbiriyle yarıştı. Kullanıcıların büyük bir bölümü çocuklarının hepsinin bisiklet sürücüsüne ait olup olmadığını merak etti. Diğer kullanıcılar ise bilinçsiz bir şekilde çocuk sahibi olmanın zararlarından bahsederken bisiklet sürücüsünü suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu inanılmaz bir şey. Çok tehlikeli ama mükemmel bir uyum içindeler” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Nasıl sığdırdın?” diyerek bisiklet sürücüsüne seslendi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Çocukların hayatını tehlikeye atıyorsun” dedi.