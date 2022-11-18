Nişan töreninde talihsiz anlar! Gelin ve damadın üzerine dekor düştü... Davetliler yardımına koştu

Bir nişan töreninde yaşanan talihsiz bir kazaya ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsimleri açıklanmayan gelin ve damat baş harflerinin bulunduğu dekorasyonun önünde otururken korkunç bir kaza yaşandı. Damadın kahvesini yudumladığı anlarda ikilinin kafasına hazırlanan platform düştü. Davetliler platformu yerine koymak için hareketlenirken gelin kafasını tutarak öne doğru kapandı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Gelin ve damat için özel olarak hazırlanan dekorasyon kabusu yaşattı. Dekorasyonun yerinden oynayarak ikilinin kafasına doğru hareket ettiği anlarda damat reflekslerini kullanarak kendisini korumayı başarırken gelin hazırlıksız bir şekilde yakalandı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan gönderiye, “Sizce sözümde başıma organizasyon düşmüş müdür?” notu eklendi.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterirken yorum yapmayı da ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ablam şimdiden bütün yükü omuzlamış” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Ayy görünce üzüldüm. Kimse öyl bir günde böyle bir şey yaşamak istemez” yorumunu yaptı.