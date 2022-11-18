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Nişan töreninde talihsiz anlar! Gelin ve damadın üzerine dekor düştü... Davetliler yardımına koştu

18.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir nişan törenine ait görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. İsmi açıklanmayan gelin ve damat isteme töreni sırasında talihsiz anlar yaşadı. Nişan töreni için hazırlanan platform gelin ve damadın kafasına düştü davetliler yardıma koştu.

Bir nişan töreninde yaşanan talihsiz bir kazaya ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsimleri açıklanmayan gelin ve damat baş harflerinin bulunduğu dekorasyonun önünde otururken korkunç bir kaza yaşandı. Damadın kahvesini yudumladığı anlarda ikilinin kafasına hazırlanan platform düştü. Davetliler platformu yerine koymak için hareketlenirken gelin kafasını tutarak öne doğru kapandı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

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Gelin ve damat için özel olarak hazırlanan dekorasyon kabusu yaşattı. Dekorasyonun yerinden oynayarak ikilinin kafasına doğru hareket ettiği anlarda damat reflekslerini kullanarak kendisini korumayı başarırken gelin hazırlıksız bir şekilde yakalandı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan gönderiye, “Sizce sözümde başıma organizasyon düşmüş müdür?” notu eklendi.

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Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterirken yorum yapmayı da ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ablam şimdiden bütün yükü omuzlamış” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Ayy görünce üzüldüm. Kimse öyl bir günde böyle bir şey yaşamak istemez” yorumunu yaptı.

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