Sosyal medya bu anları konuşuyor! Çocuk odasındaki kameranın görüntüleri herkesi korkuttu

İngiltere’de yaşayan bir aile evlerinde tuhaf olayların yaşandığını fark ettikleri anda neler olup bittiğini görmek için evin çeşitli bölgelerine kamera koydu. Deanna isimli annenin TikTok hesabından paylaşılan görüntülerde özellikle çocuk odasındaki tuhaflıklar sosyal medyada gündem oldu. 10 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde çocuk odasında bir dizi tuhaflık oluştu.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Çocuklarının odasındaki güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Deanne ve kocası dehşete düştü. Çünkü çocuğun odasında dolap kapağının kendiliğinden açıldığını fark ettiler ve yatakta gizemli bir şekilde şişkinliklerin oluştuğunu gördüler.

Olay hakkında açıklamada bulunan anne Deanna, "Kızım sabahları uyandığında sürekli yüzünün ağrıdığından ve birilerinin kendisini çekiştirdiğinden şikayet ediyordu. Biz de kızımıza ne olduğunu anlamak için böyle bir yöntem izledik ve söz konusu görüntülerle karşılaştık" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı olayın kurgu olduğunu düşünerek aileye tepki gösterirken diğer bir kısmı ise ebeveynlerinin mutlaka çocuğu yalnız bırakmamasını belirtti. İzledikleri görüntüler nedeniyle dehşete düşen aile, evden taşınmaya karar verdi.



