Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri obezite olarak gösteriliyor. Aşırı kilo alımının sebep olacağı hastalıklarla ilgili çok az insan bilinçli hareket ediyor. Mental Help'e göre fazla kilolu olmak vücutta güvensizliğe, özgüven sorunlarına, sosyal kaygıya ve hatta depresyona neden olabilir. Hızlı şekilde kilo vermek isteyenler çareyi doğal yağlarda arıyor. Kilo verdiğine inanılan yağlardan biri de Hint yağıdır. Hint yağı çok popüler olmasa da kilo kaybına destek olduğu öne sürülüyor.

HİNT YAĞI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Hint fasulyesi olarak bilinen bu tohumlar, risin adı verilen zehirli bir madde içerdiklerinden zararlı olabilir. Tohumların ekstraksiyon aşamasında geçirdiği ısıtma işlemi sayesinde yağ zararsız hale gelir. Hint yağı, mide rahatsızlıkları ve uykusuzluk dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanılabilir. Hint yağının en çok kullanılma nedeni ise kilo vermeye olduğu etkisidir.

HİNT YAĞI MÜSHİL ETKİSİ YARATIYOR

Healthline'a göre Hint yağı, müshil nitelikleri nedeniyle bir kilo verme ürünü olarak kabul edilir. Risinoleik asit olarak bilinen doğal bir kimyasal içerdiğinden, Hint yağı aslında bağırsak hareketini uyarmaya yardımcı olur ve kilo kaybına neden olabilecek kabızlığı giderir. Hint yağının kilo vermeye yardımcı olma gücü yalnızca bu öncülde yatmaktadır.



