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Göğüslerini yaptırdığını itiraf etmişti! Hande Sarıoğlu'nun iddialı tarzı dikkat çekti

04.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu daha önce göğüslerini yaptırdığını itiraf ederek "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti. Ünlü spiker Sarıoğlu göğüs dekolteli tarzıyla hayranlarını mest etti.

Göğüslerini yaptırdığını itiraf etmişti! Hande Sarıoğlu'nun iddialı tarzı dikkat çekti

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde Icardi'ye göndermeli pozlarıyla adından söz ettiren spiker kıvrımlarını sergilediği pozlarıyla beğeni topluyor.

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Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu yine iddialı bir dekolte tercih etti.

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Düğüne gidemeyince altını sete getirdi Düğüne gidemeyince altını sete getirdi

Yelek ve ceket kombiniyle bol bol poz veren güzel spikerin dekoltesine beğeni yağdı.

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Hande Sarıoğlu'nu görenler "Hande Nara", "Güzellik tanrıçası" yorumlarında bulundu.


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