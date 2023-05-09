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Bir dönem küs kaldılar! Selin Ciğerci'den Kerimcan Durmaz paylaşımı... "Okşanlar..."

09.05.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem dillere destan olan dostlukları son bulan Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz yıllar sonra barıştı. Selin Ciğerci adı gündemde olan arkadaşıyla pozunu paylaşarak "Okşanlar Kerimcanlar..." yorumunda bulundu.

Bir dönem küs kaldılar! Selin Ciğerci'den Kerimcan Durmaz paylaşımı... "Okşanlar..."

Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz dostluğu uzun yıllar gündem olmuş ikilinin dostlukları ise bir anda bitmişti.

Selin Ciğerci daha önce apandisit patlamasıyla hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Kerimcan Durmaz'ı ziyaret ederek küslüğün bittiğini Instagram hesabından duyurmuştu.

İkili eski mutlu günlerine döndü ve yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ciğerci son olarak günlerdir adı gündemden düşmeyen Kerimcan Durmaz ile bir pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

MANSUR YAVAŞ'IN SÖZLERİNE GÜLDÜ

Selin Ciğerci paylaşımına "Ay ben hâlâ Okşanlar ve Kerimcanlar lafına gülüyorum. Bundan sonra sana böyle seslensem olur mu?" diyerek Mansur Yavaş'ın sözlerine gönderme yaptı.

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