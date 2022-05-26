Bir dönem sona erdi: Twitter'ın kurucusu Twitter'ı bıraktı!

Jack Dorsey, kurucu ortağı olduğu sosyal medya platformu Twitter'dan kendisini uzaklaştırmaya başlamıştı. Twitter'ın CEO'su geçen yılın sonlarında eskiden Square olarak bilinen Block'a odaklanmak için CEO'luk görevinden ayrılmıştı. Dorsey'in yerine ise Parag Agrawal geçmişti.

JACK DORSEY TWITTER'A VEDA ETTİ

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey şimdi de Twitter yönetim kurulundan ayrıldı. Ancak bu karar sürpriz olmadı. Çünkü Dorsey'in yönetim kurulundan ayrılma planı, CEO'luk görevinden ayrıldığından beri yürürlükteydi. Şirket, o dönem Dorsey'in 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar yönetim kurulunda kalacağını belirtmişti.

Dorsey'in yönetim kurulundan ayrılması, bir dönemin sona erdiğini de gösterdi. Zira ünlü ismin Twitter'ın kuruluşundan bu yana şirkette resmi bir sıfatı bulunuyordu. Artık Twitter'ın hissedarı olması haricinde şirkette bilindiği kadarıyla resmi bir unvanı kalmadı.

Ancak Twitter'da yakında yeni bir dönem başlayabilir; Elon Musk dönemi...

SpaceX ve Tesla'nın yönetiminde söz sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk hala Twitter'ı satın almaya çalışıyor. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Musk'ın satın alma anlaşmasını tamamlamak istediği söyleniyor.

