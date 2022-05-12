Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey söylentileri çürüttü! "Bir daha asla..."

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir hamle yapması sonrası gelen iddialar ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Twitter'ın eski CEO'su olan ve koltuğunu yakın bir zamanda mevcut CEO Parag Agrawal'a devreden Jack Dorsey'in tekrar Twitter'ın CEO'su olabileceği dedikodu yayılmıştı. Bu dedikodular, Dorsey'i tekrar gündeme taşırken, ünlü isim Twitter'dan söylentilerin sonunu getirecek sözler sarf etti.

"BİR DAHA ASLA OLMAYACAĞIM"

Jack Dorsey, bir daha asla Twitter'ın CEO'su olmayacağını söyledi. Dorsey attığı tweet'te “Hayır, bir daha asla CEO olmayacağım” ifadesini kullandı. Böylece Twitter'ın CEO'su olabileceğine yönelik söylentilere son verdi.

O OLMAYACAKSA KİM OLMALI? İŞTE DORSEY'İN YANITI...

Buna ek olarak Dorsey, "kim olmalı?" sorusuna ise "hiç kimse" olarak yanıt verdi. Görünüşe göre Dorsey, Twitter'ın CEO'su olmayan bir yere dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

