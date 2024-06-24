Bir döneme damga vuran Kate Upton podyumda! Yıllara meydan okuyor

ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, 2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olmuştu. O dönem en popüler isimlerden olan Uptan evlendikten sonra ise gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Kate Upton, pazar günü yıldızlarla dolu Vogue World Paris sırasında Place Vendome'da podyuma çıkarken retro bir kıyafetle muhteşem vücudunu sergiledi.

32 yaşındaki model, turuncu düşük bel göz alıcı MiuMiu minik siyah fırfırlı eteğiyle inanılmaz görünüyordu.



2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine giren ve bu evlilikten bir çocuğu olan güzel model son dönemlerde gözlerden uzak bir hayat sürerken podyumlarda yer almasıyla hayranlarından büyük beğeni topladı.

Hayranları güzel modeli görünce "Halen çok güzel", "Yıllara meydan okumak budur", "Enfes bir kadın" yorumlarında bulundu.







