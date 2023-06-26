Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor!

Güzide Duran 90'lı ve 2000'li yıllarda podyumda fırtınalar estirdi. 2008'de iş insanı Adnan Aksoy'la evlenen Duran renkli dünyaya veda etmişti.
Gözlerden uzak yaşayan Güzide Duran sosyal medya profilinde eşine ait soyadını kaldırınca boşanma iddiaları dikkat çekmişti. Güzel model iddialar sonrası "Güzel proje gelirse kabul ederim. Kafalar karışmasın diye tanındığım soyadımı kullanma kararı aldım" demişti.
Yıllara meydan okuyan Güzide Duran son haliyle dikkat çekti. Sosyal medyada pozlarını paylaşan mankene takipçilerinden beğeni yağdı.
42 yaşındaki eski mankeni görenler "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.